Victoria.- Roberto ‘Pato’ Román, referente del Grupo Acción, nos envió como adelanto el tema que compusieron en homenaje a la ciudad, en tanto que la semana pasada se difundió la melodía desde la Municipalidad como parte de un video alusivo a la fundación del Oratorio, donde un drone elevado sobre la plaza San Martín y en dirección a la hoy Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, mostraba la cuadrícula urbana por la noche.

Asimismo, el baterista de la formación, Luis Pimentel, nos aclaró que ya está en su canal de Youtube el video oficial que acompaña este tema (grabado en la ciudad de Paraná), y que muestra distintas postales de la ciudad para terminar con una foto de los integrantes.

Para quienes todavía no han visto ni escuchado ambos, Pato nos envió la letra, que sigue reflejando esa identidad inalterable: “Hoy te quiero cantar / Victoria mi ciudad / Porque estas en mi vida / Cual llama encendida en mi corazón.”, se puede escuchar en la primera estrofa.

Allí también resuenan trompetas y la arenga de Roberto González (Y José María ‘Bocha’ Spada) que agregan entre los vientos ‘Ritmo’, toda una expresión de ese objetivo cumplido: “Con un canto de amor / Paraíso de Dios / Mi ciudad sus colinas / Un cuadro de vida / Belleza sin par”, cierra la segunda estrofa.

“La ciudad de mis sueños, un terruño de paz / Con su gente sencilla que te brinda amistad / Mi ciudad tiene magia y te va a cautivar / Y será como un sueño / Que te hará regresar”, compone la letra de la tercera estrofa, y que marca el comienzo del estribillo: E… Olé, Olé, Olá / Victoria querida es alegría, es mi ciudad / E… Olé, Olé, Olá / corazones victorienses cantan alegre esta canción”.

Para cerrar con: “Yo te quiero invitar a mi hermosa ciudad / Entre sietes colinas / Paisaje de sueños para disfrutar / No te vas a olvidar y un recuerdo tendrás / Para siempre en tu vida la gran alegría de mi ciudad”.

Cómo surgió el tema

La formación que tiene en el teclado a Miguel Aquino; en trompeta a Roberto Román; en saxo a Luis Caballero; en bajo a Raúl Brassesco; tumbadoras a Carlos Da Silva, batería Luis Pimentel, y en voces a Roberto González y José María ‘Bocha’ Spada, insistió en que “Este tema es una forma de devolverle a Victoria tantas alegrías y cariño que hemos recibido con la música”. A lo que Román añadió: “Como hizo Rodrigo con su amada Córdoba; o Leo Dan con ‘Santiago Querido’, entre tantos otros artistas”.

Cuando les preguntamos desde Paralelo 32 cuántos años han pasado, Pato Román ensaya un: ¡Incontables!, mientras se escapa una sonrisa cargada de emoción: “Imaginate que la Marcha del Carnaval la grabamos en 1982 y desde entonces hemos trabajado por un lugar en la música. En un principio lo hicimos comercialmente, pero hoy creo que coincidimos que es por llevar alegría al corazón de los victorienses”.

No hay muchos profetas en su tierra, pero creemos que algunos rompen ese molde de ser reconocidos por su estrella en el lugar más ligado a sus afectos; tal vez por ello, cada tanto en una fiesta, carnaval o el mismo boliche, suelen escucharse temas de Acción, y no falta alguien que pregunte: ¿Quiénes son? Acción… y son ‘de acá’. Esa vigencia, esa alegría, es parte del combo que no se altera con el tiempo, más bien, se consolida.

