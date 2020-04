Victoria.- El director del Policlínico de la ciudad de Victoria, Carlos Garbelino, manifestó su preocupación a la referente local de epidemiología de la provincia, Daniela Portillo, respecto a diferentes situaciones que han ocurrido en el sanatorio con casos que activaron el protocolo de Coronavirus. El médico contó que desde el Policlínico se enviaron tres casos para su evaluación en Paraná, pero que estos no se tomaron.

“Hace 15 días se activó el protocolo por 2 pacientes casi simultáneos donde se implementó las medidas de bioseguridad correspondientes. Se tomaron las muestras y se enviaron al Hospital Salaberry para su posterior traslado a Paraná. Los pacientes fueron derivados a sus domicilios con las indicaciones de aislamiento correspondientes”, narró Garbelino en su nota. Luego, continuó: “48 horas después, en forma telefónica y anónima se comunica a los 2 médicos responsables de la atención que se había desestimado el testeo por no tener suficientes elementos para su realización, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección de Epidemiología de la Provincia”.

La carta fue enviada el martes y, hasta esa fecha, comentó que no había recibido ninguna notificación por escrito de lo anterior. Es decir, expresó que no se justificó por escrito la no realización del test, por lo que no cuentan con firma y sello del responsable de tal decisión.

Asimismo, hay más. Sumado a lo anterior, contó que el lunes de esta semana se activó de nuevo el protocolo en la guardia del sanatorio “de manera eficiente” por el médico de guardia y el personal. Además, detalló que el bioquímico estaba preparado para realizar los hisopados correspondientes.

No obstante, la situación no prosperó. “Al comunicarse la médica con Epidemiología de Paraná, se les ordena suspender la toma de muestra por no reunir el paciente la sintomatología necesaria para considerarlo sospechoso de tener Coronavirus”, señaló en la nota Garbelino.

“El procedimiento de nuestra profesional actuante fue el correcto y puedo asegurar que sí reunía con todo lo estipulado para realizar el test”, afirmó el director del Policlínico. También, dijo que “volvió a repetirse la situación de informar la decisión en forma telefónica, anónima y nada por escrito”.

“Como usted sabe, doctora, esto es muy grave porque toda la responsabilidad legal en caso de ocurrir un siniestro va a recaer sobre el profesional actuante y nuestra institución, ya que la Dirección de Epidemiología de Entre Ríos no informa los resultados por escrito, firmados y sellados como debería hacerse”, expresó en su carta dirigida a Portillo. En base a todo esto, Garbelino realizó diferentes preguntas.

“¿No tendrán los suficientes reactivos para realizar los test en Paraná? ¿No consideran que en Victoria haya circulación viral por el momento? Además, hizo referencia a la “situación geográfica” de la ciudad, que se encuentra a 60 kilómetros de Rosario, donde “son cientos las personas que cruzan el viaducto”.

Por último, el profesional de la salud sugirió que sería conveniente que la Dirección de Epidemiología en Paraná “tomara en consideración nuestra cercanía con la Provincia de Santa Fe, ya que es la cuarta en casos confirmados de Coronavirus en nuestro país”. “Solicito a usted que arbitre los medios a su alcance para que no se repitan estas situaciones tan preocupantes”, concluyó.

Hasta la mañana de este sábado desde el Hospital Salaberry se comunicó que no se contabilizan casos positivos de Covid 19 en la ciudad y que tampoco existen casos en estudio.