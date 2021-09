Este viernes 3 de septiembre los precandidatos a diputados nacionales por la lista Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti, Mariana Salinas y Darío Schneider, en el marco de su campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre, estuvieron en Rosario del Tala, donde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones tiene su sede. Allí mantuvieron una reunión con los cableoperadores de la provincia, algunos de los cuales estuvieron de forma presencial y otros a través de la videoconferencia.

Hubo representación de Ibicuy, Chajarí, La Paz, Diamante, General Campos, Mansilla, Villaguay, Basavilbaso, Feliciano, Viale, María Grande, Tabossi, Hasenkamp, Urdinarrain, Cerrito, Hernandarias, Seguí, Colón, Nogoyá y Rosario del Tala.

La presentación estuvo a cargo de Daniel Delfino, titular de la entidad, que brindó un panorama general del recorrido histórico de treinta años de la Asociación, su presente y proyectos a futuro de la institución que nuclea a más de 30 proveedores de servicios en toda la provincia.

Preocupación

El objetivo de la AET fue conocer el posicionamiento de los precandidatos respecto de problemáticas sectoriales que necesitarían tratamiento en la Legislatura Nacional a partir de los próximos meses.

Vale recordar que semanas atrás el presidente Alberto Fernández reiteró su postura de considerar a las empresas de telecomunicaciones como servicio esencial. «Vamos a hacer de Internet un servicio público. Y que se enojen los que se tengan que enojar», fue la frase que hizo ruido y generó preocupación en muchos sectores. “Hay un proyecto para declarar a Internet servicio público y los cableros están en contra, entendiendo que el Estado nunca aportó nada, jamás invirtió, como si se hizo y se hace permanentemente desde la parte privada”, explicó Galimberti sobre el tema. “Están congelados los precios sin que se congelen los precios de la cadena, hacia atrás. En consecuencia, los costos evolucionan pero ellos no pueden aumentar. Esto podría implicar la desaparición de algunos canales locales”, agregó.

Candidatos “fabricados”

Galimberti fue enfático al defender la importancia de la AET porque “los medios nacionales no pueden seguir imponiendo la agenda de los entrerrianos o construyendo una realidad que no muestra cabalmente lo que nos pasa. Hay una parte del país que no nos muestran. Por eso la importancia de defender cada espacio provincial, donde los entrerrianos podamos hablar, debatir y escucharnos, contar nuestros problemas y pensar soluciones. Argentina es un país federal, integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma. No obstante, en los noticieros nacionales la integración federal no se ve reflejada en la difusión de las noticias. Además, los medios nacionales no solo difunden una cultura sesgada, sino que construyen y hasta “fabrican” candidatos en muchos casos. Son candidatos que a veces no tienen nada que ver con la cultura y la idiosincrasia de una provincia, como puede ser, por ejemplo, Entre Ríos”, opinó.

Balance

“En los medios nacionales un enorme porcentaje de la información que se ofrece tiene que ver con noticias de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Para el llamado “interior del país” se reservan casos curiosos o noticias atemporales y la presencia de esta información llega, incluso, a ser mucho menor que la relativa al plano internacional. Por eso la relevancia de estos encuentros”, analizó Salinas. “Los prestadores tienen proyectos para mejorar servicios a los clientes y es importante escucharlos, porque AET emplea 1800 personas en la provincia, tiene una historia de 30 años y una red con presencia en 80 localidades, contando con un canal propio, de la Asociación”, agregó.

Por su parte, Darío Schneider destacó que “Lamentablemente la política interfiere en sus actividades. Son 40 empresas pyme que se unieron para competir contra los grandes operadores a nivel nacional. Brindan servicio de cable e internet y mantienen los canales locales. La aparición de la pandemia llevó a que los usuarios requieran más conectividad y ancho de banda y las empresas asociadas a la AET realizaron las inversiones necesarias para estar a la altura de las circunstancias. El encuentro posibilitó intercambiar miradas respecto de los desafíos y oportunidades que presenta el sector de las telecomunicaciones en la provincia, entendiendo siempre que el trabajo articulado es fundamental”.

