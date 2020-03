Buenos Aires.- «El DT Gabriel Heinze no va a hablar hoy, les pedimos disculpas». Con ese mensaje, el jefe de prensa de Vélez les hizo a saber a los periodistas que no habría respuesta alguna del Gringo para explicar la inesperada derrota de Vélez por 1 a 0 ante Godoy Cruz, el último de la tabla. El episodio se dio el último miércoles, en Liniers, en un partido que había quedado pendiente de la Superliga.

Pero la noticia que se conoció hoy fue que: Heinze anunció que dejará la conducción del equipo tras la última fecha del certamen, ante Unión y como visitante. «El lunes va a ser mi último partido en esta institución. De la misma manera que vine, tomo esta decisión con muchísima responsabilidad. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio muchísimo más de lo que yo pude darle. Lo único que tengo que decir es gracias a todo Vélez», mencionó.

«Siempre fui de cumplir los contratos, pero ahora se termina un campeonato. Estos son los momentos más jodidos desde que llegué. Le agradezco a Pablo Cavallero por traerme, a Miguel Calello, el presidente de entonces. No quiero empezar a dar las razones, todas las sabemos. Di todo lo que tenía, con errores, pero siempre pensé lo mejor para Vélez», agregó el crespense.

💬 Heinze: "El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. #Vélez me dió mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club" — Vélez Sarsfield (@Velez) March 6, 2020

Visiblemente emocionado en el final de la charla, sobre todo cuando habló sobre sus dirigidos, explicó: «Pedí una reunión con los dirigentes ayer, el presidente no pudo venir, pero lo hablé con Pablo y le comenté los motivos. No pude hablar con los jugadores, sí los miré a los ojos. Me salieron pocas palabras con ellos, es lo más difícil».

El entrerriano habló sobre cómo maduró la decisión de irse: «La fui elaborando, la fui sintiendo. El libro de estos dos años ya está escrito. Lo que se hizo, lo que vine a dar. A las personas que le tenía que decir, se lo dije. Soy otro entrenador después de haber estado en Vélez, seré un agradecido por siempre». Y agregó: «Esto va a seguir muy bien, porque hay un equipazo y una institución extraordinaria. Este club me dejó trabajar».