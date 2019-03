El ministro de Producción, Álvaro Gabás, señaló respecto del componente de la tarifa eléctrica que “al problema no lo tiene la empresa provincial, ni la provincia”, sino que se debe a que el gobierno nacional “aumentó las tarifas en más de un 1.800 por ciento, completamente desmesurado, y la siguió aumentado en estos primeros meses”. Y aclaró que cuando hay aumento a nivel nacional, la provincia “lo único que hace es trasladar ese aumento nacional a la tarifa provincial”; y seguidamente puntualizó que “uno de los mayores componentes impositivos en la tarifa eléctrica es el IVA, que es nacional”.

En esa línea, el funcionario destacó que “Nosotros no tenemos prácticamente impuestos provinciales, es más, redujimos el Fondo de Energía de Desarrollo Energético a la mitad, para achicar el costo de la tarifa de la provincia”. En ese marco afirmó que “si el gobierno nacional no cambia la política tarifaria que tiene y deja de aplicar sistemáticamente los tarifazos que se vienen dando en luz y en gas, vamos a seguir teniendo problemas de tarifas y continuarán los aumentos”.

Por otra parte, Gabás comentó que “Entre Ríos tiene la generación de energía de buena parte del país, acá en Entre Ríos con los recursos provinciales, como el río Uruguay, así lo dice la Constitución reformada en 1994. A Salto Grande, la distribuidora Cammesa le compra la energía a 440 pesos el kilovatio y a la empresa provincial de la energía se la vende a más de 2.000 pesos el kilovatio. Sobre esos 440 pesos los entrerrianos tenemos regalías y tenemos excedentes de Salto Grande a través de Cafesg”.

“Todo esto se cayó porque hay un atraso en la tarifa de generación para beneficiar a las distribuidoras”, indicó, por lo cual, “desde la provincia lo que estamos pidiendo es que se actualice de generación a los valores históricos que siempre supo tener; así tendríamos la posibilidad de generar a través de mayores regalías que se perciban, que legítimamente corresponden la posibilidad de hacer un rebalanceo general tarifario eléctrico en la provincia de Entre Ríos”.

Por otro lado, “también estamos reclamando que se cumpla con la Ley 24.452, que establece que la provincia es quien designa los representantes en la delegación Argentina de Salto Grande. Hoy no tenemos a nadie, y queremos poner a alguien que defienda los intereses de nuestra provincia, sobre todo para determinar cómo se hace el cálculo de costo porque Salto Grande incrementó un 500 por ciento los costos y esto también nos deja sin utilidades a la Cafesg, por eso no podemos hacer obras de Cafesg como se hacían antes. Estas son las cosas que nosotros tenemos que rever y que no hemos recibido respuestas positivas y favorables”.

Situación de las economías regionales

En otro orden, el secretario se refirió a la problemática por la cual están atravesando las economías regionales en la provincia. Consideró que el problema que tienen los productores son las retenciones: “Hoy las retenciones son mucho más altas que las que había en 2008 cuando se cortaban rutas”. En ese sentido mencionó el caso del arroz: “En 2015 pagaba el 5 por ciento de retenciones. Con el sistema de retenciones que se puso el año pasado, le equivale a cada exportador de arroz entre un 12 y un 13 por ciento. Es decir, que se duplicó, por lo que lo deja fuera del mercado”.

Por último, describió que lo mismo ocurre con los productores de miel, que también ese sistema “los deja afuera del mercado porque se pierde competitividad”.

“Hay una política fiscal realmente muy dura en el gobierno, para poder cumplir con la mitad de un déficit primario equilibrado para este año. Esto es lo que ha sucedido y esto es lo que no se dice, claramente, en términos cuantitativos”, completó.