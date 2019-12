Victoria.- Las participaciones de ‘Mica’ Pereyra siempre tienen buenas noticias para los victorienses. En esta oportunidad, participó de la Copa de la República llevada a cabo en Oliveros (Santa Fe), a 55 km. al noroeste de Rosario. A la instancia final la disputaron tres jugadoras de la provincia de Buenos Aires –Tandil, Villa Gesell y Mar del Plata- y Micaela.

En contacto con Paralelo 32 Mica manifestó alegría con el rendimiento y el logro, “esta nueva posibilidad significó muchísimo porque es un torneo que compartí con uno de mis hermanos y por eso estoy muy feliz”, señalando que cierra un año de la mejor manera porque la acompañaron los resultados y tuvo el apoyo principalmente de su familia.

Por otra parte, también comentó que espera poder clasificar al mundial del año que viene, “tengo que esperar todavía que se sepa bien como clasifican las mujeres al mundial y después hacer todo lo posible para poder lograr ese objetivo, nada hubiera sido posible sin la ayuda principalmente de mis hermanos que me llevan a entrenar y a los torneos –mientras podemos-, sin ellos no podría haber logrado todo lo que me ha pasado estos años, también a toda mi familia, a Cecilia y a todos los que me apoyan. Los amo”.