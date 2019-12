Funciones de tu teclado de computadora

Dentro de los elementos externos de nuestra computadora, el teclado es uno de los dispositivos de entrada más importantes, sobre todo para aquellos que solemos escribir mucho, y es por ello que siempre es bueno poder aprender algo más para mejorar y optimizar nuestras tareas a través de este periférico.

Lo primero que debemos tener en cuenta que el teclado de la PC posee dos funciones principales, llamadas modos, por un lado el modo de ingreso de texto, y por el otro el modo de comando, el cual a través de atajos compuestos por un juego de teclas permite indicarle a algún software o al sistema operativo una orden para realizar una determinada tarea.

Un claro ejemplo de ello es la combinación de las teclas ALT + TAB, las cuales nos permiten cambiar entre las distintas ventanas que permanecen abiertas. En este post vamos a conocer todo lo que estos modos pueden ofrecernos.

Atajos de teclado imprescindibles para usar una computadora

A pesar de que este periférico nos brinda ambos modos, lo cierto es que la mayoría de los usuarios utilizan el teclado sólo para la introducción de texto, y cuando deben utilizar comandos recurren al mouse, no obstante tener que mover una mano desde el teclado al mouse cada vez que necesitamos ejecutar una acción nos hace perder tiempo, y además también redunda en nuestra eficiencia.

En líneas generales, la utilización de atajos de teclado nos permiten ganar en eficiencia, aumentar nuestra productividad, realizar más tareas simultáneas, reducir el estrés, ayudarnos a mantener la concentración y llevar a cabo el trabajo de forma más rápida, entre otras ventajas. Pero además, para aquellos que suelen realizar de forma frecuente edición de texto, lo cierto es que esta labor se hace mucho más precisa si la realizamos a través de los atajos de teclado.

Dentro de los atajos de teclados que pueden utilizarse existe una infinidad de combinaciones de teclas para realizar acciones específicas. No obstante, no es necesario conocerlas todas, aunque sí existen una serie específica que es fundamental tener en cuenta para mejorar y optimizar el uso frecuente de nuestra computadora. Para memorizarlos, basta con ir incorporándolos día a día, y veremos que muy pronto el mouse quedará casi olvidado sobre el escritorio.

A continuación te listamos los atajos de teclado para PC que son realmente imprescindibles para cualquier usuario de computadora, y además es una buena opción para comenzar a utilizar este fabuloso modo de comandos.

Ctrl + E – Seleccionar todo

Ctrl + N – Negrita

Ctrl + C – Copiar

Ctrl + D – Rellenar

Ctrl + B – Buscar

Ctrl + G – Guardar

Ctrl + L – Reemplazar

Ctrl + K – Italic

Ctrl + U – Nuevo libro de trabajo

Ctrl + A – Abrir

Ctrl + P – Imprimir

Ctrl + R – Nada bien

Ctrl + S – Subrayado

Ctrl + V – Pegar

Ctrl W – Cerrar

Ctrl + X – Cortar

Ctrl + Y – Repetir

Ctrl + Z – Deshacer

F1 – Ayuda

F2 – Edición

F3 – Pegar el nombre

F4 – Repite la última acción.

F4 – Al ingresar una fórmula, cambie entre referencias absolutas / relativas

F5 – Ir a

F6 – Panel siguiente

F7 – Corrector ortográfico

F8 – Ampliación del modo.

F9 – Recalcular todos los libros

F10 – Activar la barra de menú

F11 – Nueva gráfica

F12 – Guardar como

Ctrl +: – Insertar la hora actual

Ctrl +; – Insertar la fecha actual.

Ctrl + «- Copia el valor de la celda arriba

Ctrl + ‘- Copia la fórmula de la celda de arriba

Cambio – Ajuste de compensación para funciones adicionales en el menú de Excel

Shift + F1 – ¿Qué es?

Shift + F2 – Editar comentario de celda

Shift + F3 – Pegar la función en la fórmula

Shift + F4 – Buscar siguiente

Mayús + F5 – Buscar

Mayús + F6 – Panel anterior

Mayús + F8 – Añadir a la selección

Shift + F9 – Calcular la hoja de cálculo activa

Shift + F10 – Visualización del menú emergente

Shift + F11 – Nueva hoja de cálculo

Mayús + F12 – Guardar

Ctrl + F3 – Establecer nombre

Ctrl + F4 – Cerrar

Ctrl + F5 – XL, tamaño de la ventana de restauración

Ctrl + F6 – Ventana del siguiente libro de trabajo

Shift + Ctrl + F6 – Ventana del libro de trabajo anterior

Ctrl + F7 – Mover ventana

Ctrl + F8 – Cambiar tamaño de ventana

Ctrl + F9 – Minimizar el libro de trabajo

Ctrl + F10 – Maximizar o restaurar ventana

Ctrl + F11 – Insertar 4.0 hoja de macros

Ctrl + F1 – Abrir archivo

Alt + F1 – Insertar un gráfico

Alt + F2 – Guardar como

Alt + F4 – Salida

Alt + F8 – Cuadro de diálogo macro

Alt + F11 – Editor de Visual Basic

Alt + 64 – @

CTRL + Esc. Puedes regresar rápidamente a la pantalla de inicio. Y aquí no ha pasado nada.

Ctrl + Shift + F3 – Crear un nombre usando los nombres de las etiquetas de fila y columna

Ctrl + Shift + F6 – Ventana anterior

Ctrl + Shift + F12 – Impresión

Alt + Shift + F1 – Nueva hoja de cálculo

Alt + Shift + F2 – Guardar

Alt + = – AutoSum

Ctrl + `- Cambiar valor / visualización de la fórmula

Ctrl + Shift + A – Insertar los nombres de los argumentos en la fórmula

Alt + flecha abajo – lista de vista automática

Alt + ‘- Formato de diálogo de estilo

Ctrl + Shift + ~ – Formato general

Ctrl + Shift +! – Formato de coma

Ctrl + Shift + @ – Formato de hora

Ctrl + Shift + # – Formato de fecha

Ctrl + Shift + $ – Formato de moneda

Ctrl + Shift +% – Formato de porcentaje

Ctrl + Shift + ^ – Formato exponencial

Ctrl + Shift + & – Coloque el borde del contorno alrededor de las celdas seleccionadas

Ctrl + Shift + _ – Eliminar el borde del contorno

Ctrl + Shift + * – Seleccione la región actual

Ctrl ++ – Insertar

Ctrl + – – Eliminar

Ctrl + 1 – Formato del diálogo de celda

Ctrl + 2 – Negrita

Ctrl + 3 – cursiva

Ctrl + 4 – Subrayado

Ctrl + 5 – Tachado

Ctrl + 6 – Mostrar / Ocultar objetos

Ctrl + 7 – Mostrar / Ocultar barra de herramientas estándar

Ctrl + 8 – Alternar símbolos de esquema

Ctrl + 9 – Ocultar líneas

Ctrl + 0 – Ocultar columnas

Ctrl + Shift + (- Mostrar líneas

Ctrl + Shift +) – Mostrar columnas

Alt o F10 – Activar el menú

Ctrl + Tab – En la barra de herramientas: Siguiente barra de herramientas

Shift + Ctrl + Tab – En la barra de herramientas: Barra de herramientas anterior

Ctrl + Tab – En un libro: activa el siguiente libro

Mayús + Ctrl + Tab – En una c arpeta: activar la carpeta anterior

Ficha – Siguiente herramienta

Mayús + Tabulador – Herramienta anterior

Entrar – Hacer el pedido

Mayús + Ctrl + F – Lista desplegable de fuentes

Mayús + Ctrl + F + F – Formato de cuadro de diálogo de celdas Fuente de pestaña

Mayús + Ctrl + P – Lista desplegable de tamaño de punto.