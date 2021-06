En el marco de la celebración del Día del Padre desde Paralelo 32 contactamos a algunos referentes políticos de la zona, que ocupan diferentes cargos. Generalmente las entrevistas que hacemos con ellos pasan por su labor profesional, pero en este caso el contacto con Juan Carlos Kloss (senador provincial), Luis Gaoli (intendente de Hernández), Julio César Demartin (presidente de la Comuna de Racedo) y Carlos Weiss (intendente de Viale) fue para conocer el otro costado, mucho menos conocido mediáticamente, el de la familia.

Son funcionarios públicos y ostentan cargos importantes en sus comunidades. Sin embargo, lejos de la política, esta semana cuentan cómo desarrollan el hermoso trabajo de ser papás y cómo aprendieron a llevar a cabo esa tarea viendo a los suyos.

Las mismas preguntas hicimos a todos, con la idea de presentar un informe integral por esta fecha tan especial. Compartimos las respuestas que cada uno fue dejando.

1-¿En qué te parecés y en qué te diferenciás con tu papá? Físicamente y/ de carácter.

2-¿Cuáles son tus recuerdos más fuertes con tu papá?

3-¿Qué es lo que tu papá solía decirte mientras crecías (algún consejo, reto, advertencia) que terminó siendo cierto?

4-¿Qué recordás de cuando nacieron tus hijos?

5-¿Qué lecciones has aprendido sobre la paternidad?

6-¿Cuál es el mejor consejo que te dio tu papá?

7-¿Qué consejos tenés para tus hijos?

Senador Provincial Juan Carlos Kloss

“Mi padre fue Arturo Kloss y mis hijos son Analía Elizabeth, Cristian Javier, Arturo Benjamín, Juan Ángel y Juan Manuel. Con respecto a mi papá, tengo pocos recuerdos, porque era muy chico cuando murió. Me crié con mi madre y mis dos hermanas. Entonces lo principales recuerdos que tengo pasan en realidad por mi madre Clara Muller Graf. Los recuerdos con ella sí los tengo muy vigentes, fue una mujer que nos educó con principios, principalmente de que seamos buenas personas, honradas y de bien”.

“Los recuerdos que tengo como papá son muchos, por ejemplo cuando nació nuestra primera hija, ya que con mi señora en ese momento éramos muy jóvenes, ella de tan solo 17 años y yo de 20 años. Así afrontamos este gran desafío y construimos una familia de 5 hijos y 11 nietos”.

“Los consejos que le damos con mi señora a nuestros hijos pasan principalmente por la importancia de disfrutar de sus hijos, de ser personas de bien y de tomar la honradez como una fortuna. El resto es el día a día”.

Intendente de Hernández Luis Gaioli

“Mi papá fue Juan Raúl Eriberto Gaioli y mis hijas son Sofía y Luz Gaioli. Si bien físicamente con mi viejo no somos tan parecidos, sí coincidimos en la altura y talla. Respecto del carácter, nos diferenciamos en qué él tenía un carácter muy temperamental y yo soy más componedor”.

“Son muchos los recuerdos importantes que tengo con mi papá, pero los que más me marcaron fueron nuestras charlas sobre la doctrina peronista y sus vivencias de la época”.

“De chico siempre solía retarme o llamarme la atención por mi comportamiento, los consejos que siempre me daba era que debía ser solidario con la gente, principalmente con aquella que menos posibilidades tiene”.

“En relación al nacimiento de mis hijos, lo que más recuerdo es la emoción de ese momento, ya que cambió mi vida para siempre”.

“Las lecciones que me ha brindado la paternidad es que se intenta ser buen padre todos los días, ya que no existe una fórmula perfecta para esto y se aprende día a día”.

“El consejo más importante que me dejó mi viejo es que la disciplina, la constancia y la perseverancia son bases para lograr todos nuestros objetivos, y en política los aplico constantemente”.

“El consejo que deseo dejarles a mis hijas es que perseveren por conquistar sus sueños, ya que la vida transcurre muy rápido; y que procuren siempre ir por su felicidad”.

Presidente Comunal de Racedo Julio César Demartín

“Sin dudas que las mayoría de las similitudes con mi viejo, Julio Ramón Demartín, más conocido como Palito, pasan por el carácter, sobre todo en aspectos laborales, en donde uno busca la responsabilidad, prolijidad y que se cumplan las cosas. En aspectos físicos, llevado sobre todo a lo deportivo, somos muy diferentes. Él aún es reconocido por sus grandes actuaciones en el fútbol al punto que, no estando entre nosotros ya, la gente lo recuerda o me dicen “Sos el hijo de “Palito”… cómo jugaba…”

“Los recuerdos más fuertes siempre tienen que ver con las enseñanzas que me dejó sobre la importancia del esfuerzo en el día a día laboral, en el caso de él trabajando la mayor parte de la vida en la Municipalidad de Crespo. Siempre fue de cumplir, no recuerdo algún día que faltara al trabajo, fue muy responsable con sus obligaciones y nos inculcó mucho eso, el sentido de la responsabilidad”.

“Lo que más no marcaba era la importancia del estudio, a pesar de que él no tuvo gran formación, ya que a corta edad los dejó y se dedicó al trabajo. Nos impulsó permanentemente a estudiar. Y después, claramente, los valores que nos pasó fueron los de la responsabilidad y la honestidad tanto en el trabajo como en la vida”.

“Del nacimiento de mis hijos Ambar y Simón lo que más recuerdo es la sensación en esos minutos en los que estás esperando en el pasillo para que te entreguen a tu hijo. Es una sensación única y maravillosa. Es indescriptible el momento en que quedás solo con ellos, al ser tan chicos y sensibles, sin saber vos como padre si estás haciendo las cosas bien. Es sin dudas la mejor experiencia en la vida”.

“Al ser padre uno aprende lecciones permanentemente, pero sin dudas creo que los hijos te terminan enseñando más a vos que vos a ellos. Cada vez están con más ocurrencias y menos miedo. Van a una velocidad que cuando éramos niños nosotros no tuvimos”.

“En cuanto a palabras de mi viejo, siempre me quedo con las palabras que me dijo unos meses antes de su fallecimiento. A los días de ganar las elecciones en Racedo, primero me felicitó y al instante me dijo “Ahora que vas a ser el presidente comunal tenés que trabajar para el pueblo”. Es con lo último que me quedo”.

“A mis hijos como consejo les diría que es importante que sepan que nada es fácil ni regalado, que si uno tiene un objetivo o meta hay que pelear para lograrlo. Es la única manera de conseguir las cosas”.

Carlos Weiss, intendente de Viale

“Existe alguna similitud física con mi papá, Salomón. En cuanto al carácter, va cambiando, y con el correr de los años se va adaptando a las diferentes circunstancias de la vida, y es allí donde también existe una similitud, donde sobresale una personalidad conciliadora que permite tratar de solucionar las problemáticas con diálogo y consenso”.

“En cuanto a los recuerdos, cuando uno sufre la pérdida de los padres, recuerda a diario un sinnúmero de vivencias que permite sentirlos cerca y presentes. Sobresalen miles de momentos compartidos, donde los consejos, los retos y las advertencias ayudaban a la superación diaria y a encarar una vida digna y honesta”.

“Recuerdo los retos y las advertencias de los días domingos, cuando de joven llegaba tarde a casa. Por otro lado, el grato acompañamiento incesante que me brindó. Cuando fui estudiante universitario, en épocas muy complejas en lo social, político y económico, y en donde la tecnología y los medios digitales no existían. Allá por finales de la década del ‘70 e inicios de los ‘80, en la elección del ‘83 cuando fui designado autoridad de mesa en Estación Camps, de donde soy oriundo, él hizo un gran esfuerzo para que yo esté, ya que no existía la posibilidad de elegir, de querer estar o no. Fue un punto de partida que influyó mucho en mi dedicación y actividad política y que me permite ocupar el lugar de hoy día”.

“Del nacimiento de mis hijos debo decir que Lyonel y Tamara nacieron en Buenos Aires, mientras hacía mi especialidad de cirujano, en el conurbano, Avellaneda, con recuerdos muy emotivos. Ya estando en Viale llegó Julia, la “regalona” de papá. Con el primer llanto nace una vida y también es entrar en una nueva etapa a nivel personal y como hombre. Ser padre es un aprendizaje diario”.

“Sobre la paternidad, tengo claro que no hay manuales ni recetas a seguir, pero uno siempre apela a su bienestar y a brindarles consejos, confianza y seguridad para afrontar las diferentes etapas de la vida”. “En cuanto a consejos, mi padre me inculcó fuertemente la dedicación al estudio y al trabajo, y es lo mismo que trasmito a mis dos hijos mayores y a Julia que es adolescente, para que puedan defenderse con dignidad ante los retos de la vida”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...