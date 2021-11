Tras el contundente resultado en las elecciones legislativas, el ahora electo diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindó esta noche un mensaje a la militancia congregada en el salón Coliseo de Paraná.

Visiblemente emocionado, Frigerio aseguró que “lo que acaba de pasar es un triunfo de todos los entrerrianos que creemos en el trabajo, en el esfuerzo, en el mérito, en la educación” y aclaró: “Toda la lista, todo el equipo tomamos este triunfo con una tremenda responsabilidad, porque sabemos lo mal que lo está pasando la gente, y también lo tomamos con muchísima humildad. Estamos atravesando una de las peores crisis que se recuerde en Argentina, sin dudas la peor desde el 2001 a esta parte, y eso nos tiene que obligar a partir de mañana a trabajar por los problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos”.

En ese marco, agradeció a su familia, su mujer y sus hijos, “porque fueron muchos meses de una campaña muy larga” y “a la militancia de cada rincón de la provincia, que no entró en el barro, que no contestó agravios”. “Demostramos que no somos todos iguales y demostramos que se puede hacer política de otra manera en Entre Ríos”, aseveró Frigerio y posteriormente también agradeció al equipo y a cada uno de los integrantes de la lista.

“No tengo sino palabras de agradecimiento para todos los entrerrianos que nos recibieron de la manera en que lo hicieron en estos meses. Qué agradecidos debemos ser de ese recibimiento en momentos tan difíciles como éste”, dijo el dirigente que también valoró “que la gente siga creyendo que hay luz al final del camino, que hay dirigentes que pueden mirar a los ojos, que pueden esforzarse con humildad”. “Que sigan creyendo me llena de emoción y me hace creer que hay un futuro mucho mejor para nuestra provincia”, sentenció.

En su discurso, también remarcó el contundente triunfo logrado en la provincia: “Ya lo dijimos en las PASO y se volvió a ratificar: desde Entre Ríos salió el grito más fuerte de todo el país, porque en la provincia sacamos el mayor porcentaje de votos y de este modo estamos diciendo que esta no es esta la forma de vivir que queremos, porque podemos vivir mucho mejor, porque aspiramos a mucho más. Sabemos que trabajando con respeto, podemos mucho más, podemos salir del estancamiento e ir hacia el desarrollo”.

Contó también la importancia de la campaña y sostuvo que “es y ha sido una experiencia increíble, es la primer vez que veo mi foto en una boleta y en algunos carteles, y haber tenido esta oportunidad de caminar la provincia –como he hecho tantas veces-, de aprender, de escuchar, ha sido una experiencia invaluable”.

“Estamos convencidos de que así como el 12 de septiembre terminó una etapa en la historia política de Entre Ríos, hoy arranca otra etapa en la historia política de Entre Ríos, una etapa mucho mejor, que apueste a la educación, a la seguridad, al trabajo, a los problemas que nos duelen. Es una etapa donde vamos a estar juntos los del PRO, los radicales, los del GEN, los vecinalistas, del movimiento social entrerriano. Porque estamos convencidos que juntos vamos a sacar la provincia adelante”, concluyó.

