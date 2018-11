Un gran resultado para el joven de General Ramirez que cierra así un muy buen año finalizando 2º en la Copa de Plata 2018 de la divisional menor del Turismo Carretera. Esta fue su primera temporada completa en la categoría que lo tuvo como ganador en La Pampa, y esta vez en La Plata.

Integrante de la Copa de Plata y uno de los que llego con chances de poder quedarse con el título hasta la última fecha del calendario. Hernández festejo en el podio junto a Sebastián Salse y Lucas Granja quien se coronó campeón 2018 de la categoría.

“Fue un gran fin de semana y pudimos cerrar de la mejor manera este el que fue un año con muchas cosas positivas y otras que aunque no fueron buenas nos ayudaron a poder crecer dentro de la categoría a la que llegamos sin conocer este tipo de autos y donde mi equipo el Gurí Martinez Competición me fue acompañando y enseñando gran parte de lo que hoy he legado a ser. Estoy muy contento y agradezco a todos los que me brindaron su apoyo a lo largo de este año, a mis sponsors a mi familia y a todo mi equipo, a todos muchas pero muchas gracias. Esperamos poder tener un gran 2019.” así se expresaba el piloto entrerriano quien quedo finalmente en el 2º puesto de la Copa de Plata con un total de 208,5 puntos siendo el 2º mejoro Ford de la etapa de la fase del torneo. En el campeonato Francisco acumulo un total de 513,5 puntos quedando ubicado debajo de Granja y Carabajal en el 3er puesto.