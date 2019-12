Victoria (Paralelo 32).- En este fin de semana estaban previstas al menos cinco fiestas en nuestras islas -la lluvia puede obligarlos a reprogramar la fecha-, pero de todas ellas y las que se puedan haber programado o se estén vendiendo al público rosarino y demás zonas de influencia, solamente The Garden Island solicitó ante la Municipalidad la habilitación como tal.

Para mostrar su carta de intención, el promotor de la única solicitante trajo unas 400 entradas para sellar, cuando en realidad el número promedio de personas que asisten a este tipo de propuestas llega a contabilizar los 2.000 tickets.

Sin dudas para la Municipalidad de Victoria es una movida difícil de controlar, primero por el tema recursos (personal y/o embarcación); y segundo, es difícil trasladar una dotación policial de adicionales. Ante tal escenario, Paralelo 32 pudo saber que en la mayoría de los casos descriptos la seguridad se contrata de Rosario y zonas aledañas, ya que la policía departamental de Victoria tiene como regla que para asistir y brindar su apoyo ante un evento, o intervenir en el caso de incidentes, esa fiesta debe tener sí o sí la autorización de la Municipalidad local.

Los seguros por espectáculo también deben tener poca validez, dado que si esa fiesta no está habilitada por el departamento donde se realiza, cualquier reclamo caerá en saco roto.

Esta vieja práctica se ha reiterado por años en nuestro territorio, y volvemos sobre la palabra ‘nuestro’ porque hay particulares que utilizan porciones de nuestro ejido en Islas, del cual recientemente Victoria ha reafirmado su soberanía y potestad para permitir o no determinadas actividades (caso Bema Agri —N. de R.).

Sin embargo, a nuestros vecinos rosarinos parece que este engorroso papeleo les molesta más que el humo que cada tanto denuncian de las quemas sobre la traza vial que nos vincula, y siguen desarrollando negocios sin tributar un solo centavo a las arcas de esta orilla. No hablemos ya de dinero, sino lo que podría ser un accidente u otro imponderable que pudiese ocurrir en un lugar que solicita habilitaciones para un número acotado de personas y admite tres veces esa cifra o más, y en medio del humedal. Parece que no aprendemos de los errores que hemos tenido en el pasado reciente y en tragedias como la de Cromañón.

Hecha le ley, hecha la trampa, como en esa zona están prohibidas las ‘discotecas’ o ‘boliches’, como ellos organizan una o dos fiestas al año, no los alcanza esa generalidad de la prohibición. Por el momento, según hemos podido saber, se les ha solicitado que reduzcan los decibeles del sonido, y se verá en 2020 cómo actuar en la circunstancia.

Quizás esto pueda empezar a cambiar a la brevedad, no lo sabemos con certeza, pero las autoridades municipales ya están tomando cartas en el asunto y han puesto en conocimiento a la policía departamental para que lo traslade a su superioridad.

La fiesta tiene nombre

La Delegación Municipal en Islas hace un registro de los comercios fiscalizados en este ámbito. Allí figuran 18 emprendimientos que discriminan playas, campings, proveedurías, despensas, paradores con servicio de comidas rápidas, bares y balnearios, almacenes, etc. De todos ellos, este sábado 14 de diciembre organizan sus fiestas los siguientes: ‘Rancho Aparte’ (inscripto como Bar de comidas rápidas); ‘Los Pagos’ (Parador –despensa); ‘La Casita de Enfrente’ (Despensa); y el domingo 15 hará lo propio el ‘Parador Wilson’ (Camping Proveeduría).

Paralelo 32 también ha podido ver algunos de los Flyers de promoción, que invitan a pasar 6 horas o más de diversión en nuestras islas. Como El Corazón Verde, parador que promociona su ‘Apertura de temporada’ con grupos en vivo y DJ para este domingo 15 de diciembre, ofreciendo cruces por agua desde ‘Costa Alta’, y dejando teléfonos para reservas. O The Garden Island, que tiene la cortesía de advertir que “Si tomaste no conduzcas la embarcación”, y advertir sobre la peligrosidad de los bancos de arena, “Recordá que el río está muy bajo…no vendemos entradas en el evento…no te olvides del protector solar y repelente”; y la más divertida de todas: “Dejate siempre el calzado puesto para evitar riesgos de corte”. Además anticipan que el evento comienza a las 12:00 y termina a las 20:00. La lista sigue con The Paradise, con servicio de Lancha taxi, también con cruce desde Costa Alta.

Sin dudas un tema que empieza a calentar tanto como el astro rey, y que seguramente tendrá repercusiones en el corto plazo.