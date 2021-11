Nogoyá.- La ciudad se vistió de fiesta para recibir a los campeones mundiales Federico Fernández y Mateo Alberdi, quienes lograron el titulo en Paleta Cuero en España, tras haber vencido a los anfitriones en un reñido partido.

Con una ruidosa caravana y con los flamantes campeones a bordo de una autobomba de Bomberos Voluntarios, fueron recibidos por los nogoyaenses.

Luego de haber recorrido parte de la ciudad y ser recibidos por las autoridades, Federico Fernández fue la voz de la dupla local y confesó que a pesar de haber pasado varias horas de tamaño logro, le cuesta asimilar la realidad, “estoy todavía con la cabeza en el campeonato y en los partidos, me concentré mucho para que las emociones no nos jueguen en contra. Obviamente que estamos muy emocionados, pero las instancias anteriores de haber caído en partidos determinantes, nos llevó a concentrarnos mucho y que hoy nos cueste asimilar el campeonato mundial” contó Fernández en FM del Éxodo.

Acerca de como encararon el campeonato mundial, Federico señaló que su objetivo era “entrenar cada día más, ajustar detalles, porque sabía que este día iba a llegar, pero sinceramente pensé que iba a ser más adelante, creo que aún nos queda mucho por aprender y vivir. Esto me ha impactado, no éramos favoritos, volvimos después de la pandemia y todo fue cuesta arriba en el campeonato” reconoció.

Durante la competencia la dupla argentina dijo no haber sentido la presión del torneo, “jugábamos sin pensar mucho en estrategias respecto al rival, sino que tratamos de acompañarnos en el equipo, sabiendo que teníamos que hacer lo nuestro, generamos confianza y siempre conectados los cuatro integrantes. Eso impuso la unión y evitó que las acciones del rival nos influyeran” explicaron.

“Siempre fuimos de menor a mayor, nunca nos sentimos campeones hasta el último punto, dejamos todo en cada partido, porque las demás selecciones eran fuertes. No fuimos con la cabeza creyéndonos campeones, jugamos punto a punto y con toda la fe, sin adelantarnos en los resultados. Al momento de ganar el último tanto, lo primero que me acordé fue de los viajes al CENARD, pensaba que era una locura que esos viajes y ese centro nos ha permitido llegar hasta este lugar y enseñarnos tantas cosas” reflexionó el deportista nogoyaense.

Sus experiencias anteriores, también le sirvieron de enseñanza a Fede Fernández, ya que en sus compañeros vio reflejadas algunas experiencias vividas: “durante la competencia vi a los chicos del equipo muy emocionados al pasar a la final y dije “estos chicos se merecen que ganemos” y puse toda la concentración en ese objetivo porque sé lo que representa perder una final”.

A pesar de haber logrado el máximo galardón en la disciplina, Fernández no se detiene, ya está previsto participar de campeonatos nacionales de frontón y trinquete y un Sub 22 de trinquete en Gualeguay el mes próximo. “El año que viene, veremos si podemos participar del mundial Sub 23 de Trinquete, paleta goma” adelantó.

A nivel personal, Federico contó que siempre soñó con este momento, “para que mi abuelo sepa que con él aprendí el deporte y que entienda que si tuviera las posibilidades que hoy tengo, el también podría haber sido campeón en su momento” dijo entre lágrimas.

