Buenos Aires (Telam).- Fabiana Cantilo, quien este jueves 6 de agosto a las 21:00 horas ofrecerá un nuevo concierto vía streaming, aseguró que «en este tiempo es necesario subir la vibración y la unión» y se definió como una persona que busca hacer el bien; «siempre fui espiritual, eso nos da la esperanza de un mundo mejor, aunque no todos lo quieran».

Además de hacer un repaso por toda su trayectoria, Fabi adelantó que el jueves estrenará una nueva canción que habla de la cuarentena que definió como «la revolución del bien», y contó que habrá una escenografía creada por ella misma, acorde a su último disco «Cuna de piedra», para la cual utilizó cartón, tempera, piedra y signos celtas, desplegando su faceta como pintora y artista plástica.

Desde su casa en Acassuso, provincia de Buenos Aires, la cantante y compositora dijo que en este concierto virtual estará acompañada por Marisa Mere en guitarra acústica y coros, Silvio Otolini en batería y tambores y Darío Casciari en guitarra eléctrica.

En relación a cómo está pasando sus días en cuarentena, Fabi contó que se cuida mucho. «Entreno tres veces por semana con Pablo Mayor, también estoy en el grupo mundial que atiende a los adictos, ensayo para el jueves por Zoom (cada uno desde su casa), tomo clases de canto vía streaming, hago meditación, y paso tiempo en el jardincito de mi casita que alquilo, nunca me pude comprar una casa», aclaró.

Acerca de la experiencia de tocar en vivo de manera online, sostuvo que «el volumen fuerte no me gusta, entonces de este modo estoy más tranquila, me escucho mucho mejor».

El jueves con ingreso a través de la pagina de Ticket Hoy la rockstar tocará con su guitarra de 12 cuerdas afinada en 432 -no en 440 como mayormente afinan sus instrumentos los músicos-, porque según indicó la artista es la vibración de la Tierra actual». Con ese mismo temple grabó su más reciente trabajo «Cuna de piedra».

Además, en la charla, Fabi, quien fue una de las pioneras del rock argentino, dio «consejos para no morir» y pidió a la gente que tome cosas sanas. «Hay un virus flotando por ahí, tienen que comprar vitamina C en todas sus variables, además sugiero todo tipo de plantas que te suben las defensas».

Si bien prefiere no ahondar en temas políticos, dijo: «Soy del comunismo de Cristo, estoy con grupos de autoayuda de drogas, no creo mas en la derecha y ni en al izquierda, y soy muy naif. La gente es está muy agresiva, yo soy una persona que solo trato de hacer el bien».