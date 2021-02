FAA Entre Ríos declaró el estado de alerta y movilización y pidió al gobierno que retome el diálogo con el campo

El titular de la FAA Entre Ríos, Matías Martiarena, reconoció que las advertencias del presidente sobre las retenciones generaron “malestar y un desaliento enorme” en el productor.

En una entrevista con Página 12, Fernández alertó: «El Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan».

Martiarena consideró que las declaraciones del jefe de Estado estuvieron “abonados con mentiras, haciéndole creer a la gente que somos los responsables de la inflación en el país, tratándonos de especuladores y con un tono de amenaza. Es incompresible que nos traten de esta forma”, se quejó.

Precisó además que “el sector agropecuario le aportó en este año de pandemia el 89% de las divisas al país, es un sector muy importante y siempre es el más atacado. Hemos tenido en lo que va del año más de 9 aumentos de combustible que es nuestro principal insumo y ni hablar de la falta de previsibilidad”.

Asimismo afirmó: “Nosotros no somos responsables de los 650 pesos que sale el kilo de asado, cuando el productor recibe nada más que 153 pesos. Nosotros no somos formadores de precio como dice el presidente, somos tomadores de precios”.

Tras admitir que “estas cosas nos generan un malestar muy grande”, explicó que el sector necesita “que se retome el diálogo con la Mesa de Enlace y que estas medidas no se lleven adelante, porque va a ser una situación económica y social muy compleja que va a ser difícil que la podamos sobrepasar”.