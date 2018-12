Aranguren- La sesión del pasado martes 20 de noviembre del Concejo Deliberante fue una de las más importantes del año. El poder ejecutivo mandó para dar tratamiento a una ordenanza que se aprobó por unanimidad, que consiste en depositar la cifra de casi $2.000.000 cuando el Juez lo ordene en el juicio de expropiación de 12 hectáreas que están al costado de Avenida Victoria en la zona sur de Aranguren. Allí se proyecta próximamente la ampliación de Avenida Victoria, trabajos contemplados en el Plan Hábitat. Y para más adelante se planifican 10 hectáreas para construcción de viviendas y 2 para tratamiento de la basura.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo envió otra ordenanza para tratar la cual se aprobó por mayoría simple con los votos del oficialismo. La ratificación de la misma es fundamental para la regularización de 10 empleados que pueden pasar a planta permanente si el ejecutivo lo dispone.

Alejandro Carbó, abogado de la Municipalidad de Aranguren, se refirió a los temas abordados en la sesión de Concejo Deliberante en una nota realizada en el programa ‘Aire de Aranguren’ que se emite por Radio Popular Aranguren:

“Con la ordenanza aprobada, oportunamente el Poder Ejecutivo va a disponer que empleados se regularizan, esto no significa que sean nuevos cargos ni tampoco significan mayores gastos porque estos empleados ya vienen trabajando en forma transitoria para la Municipalidad, significa simplemente regularizar algunas situaciones que no necesariamente tienen que ser 10 (diez), a medida que se vaya mirando cada una de las situaciones el Poder Ejecutivo va a decidir”, expresó el asesor letrado.

En la Ordenanza también se trató la ampliación de presupuesto. Al respecto Carbó comentó,

“primero hubo una Ordenanza donde hubo un error y no se habían puesto los diez espacios en la planta permanente y lo que se necesita si o si es que sea el Concejo Deliberante quien fija la planta de personal permanente, después quien nombra a los empleados es el ejecutivo, lo otro que va de la mano con eso también son algunas modificaciones en las partidas, en vez de transitorio va a planta permanente esa partida que es la misma plata.

La otra parte de la ampliación es por los trabajos que se están realizando, con plata de la Nación para los trabajos que se están concretando en Hábitat, que también se anticipan mayores ingresos por el tema de la inflación por lo tanto habrá mayor coparticipación, eso también se tiene que prever en el presupuesto y así varios renglones que están relacionados con los gastos de servicio, ejemplo, aumenta la energía eléctrica, la misma tributa y parte de ese tributo también vuelve al Municipio, por eso se hacen las modificaciones en varias de las cuentas, no solamente trasladar la cuenta de los transitorios a la planta permanente, lo cual es casi nada de dinero contando lo que tiene el tesoro municipal.

Hubo dos ordenanzas, la primera de presupuesto donde habían omitido los diez cargos, se agregaron y se trató esa”, explicó.

¿Qué análisis realiza tras los planteos de la oposición?

“La oposición no entendió cuál es el planteo, la oposición entendió que se querían crear 10 cargos nuevos y nombrar gente de afuera, gente que no tiene relación hoy con el Municipio. Además de eso pretendían participar en desentrañar a quien se nombraba y a quien no, estaban en contra de la regularización de estos casos ya que ellos plantean un sistema de rotación de personas y por la parte de la mayoría se explicó bien, son cargos especiales, por ejemplo los choferes que se entrenan preparándose para manejar las máquinas, fruto de las nuevas adquisiciones en cuanto a maquinaria. En el caso de los choferes, particularmente ahora en tiempo de cosecha, se pueden ir a trabajar en otra cosa porque al ser transitorios lo pueden hacer y en otros trabajos se asignan tareas, las cuales exigen cierta preparación, responsabilidad y trayectoria sin haber tenido ningún problema. Hay conceptos que no entendió la oposición y realizó un discurso muy mal preparado”, deslizó Alejandro Carbó.

La oposición hizo hincapié en que se comprometen las arcas del Municipio. Sobre este tema Carbó fue contundente con la argumentación:

“No compromete para nada las arcas, tampoco tiene nada que ver la Caja de Jubilaciones en esto y ellos pedían que la Caja se expidiera y no tiene nada que ver. Lo que sí se tiene en cuenta es el examen pre ocupacional que se va a ser en cada uno de los casos porque si alguien entra con alguna enfermedad por esa enfermedad no va a poder retirarse nunca”, dijo el asesor letrado.

Expropiación de 12 hectáreas

“Cuando Tessore sueña Aranguren, muchos de los cuales ya cumplió, soñó además con ampliar la planta urbana en esa especie de rectángulo no uniforme (paralelogramo) queda recostado sobre la Avenida Victoria, la cual se ha soñado en que sea ancha y que le dé al barrio sur casi el mismo aspecto a la entrada que viene desde Ramírez, una avenida ancha, hermosa. Esto juega muy urgente con este tema porque tenemos las máquinas y todo preparado para trabajar, lo cual implica bajar un poco el nivel de ese campo y urbanizarlo. Es un sueño que se está concretando lo cual se votó por unanimidad lo que nos permite comenzar el juicio de expropiación al no haber llegado a un acuerdo con Negri-Aranguren, dueños de esos terrenos, donde se van a utilizar 10 hectáreas para urbanización y 2 hectáreas para el tratamiento de la basura”, expresó el doctor Carbó.

¿Cuánto plata tiene que pagar el Municipio?

“Casi $2.000.000 tenemos que depositar enseguida que el Juez nos ordene en el juicio para que no genere intereses y notificar a la gente que está la plata. Se deposita el dinero, avanzamos con el Juicio y ya casi que estamos a las puertas, no es un juicio largo tampoco, por lo tanto, en poco tiempo Eduardo Tessore podrá tener el Aranguren que soñó en el barrio sur, con el frigorífico funcionando, sin contaminación y una avenida Victoria ancha para tener una hermosa entrada por ese sector”.