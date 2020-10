Nogoyá.- El Gobierno nacional, por medio del Consejo Federal de Educación, autorizó el jueves el retorno gradual de las clases presenciales y las provincias de todo el país podrán determinar la apertura de las escuelas basadas en un indicador epidemiológico.

Tras una reunión entre los 24 ministros de Educación de cada una de las jurisdicciones, se acordó unánimemente el uso del semáforo de circulación del coronavirus Covid-19 para fundamentar el regreso «de forma progresiva y escalonada aplicando los protocolos aprobados en el mes de julio», explicó el titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta.

Tras ello, las voces de cada territorio se hicieron oír respecto a la medida tomada por el gobierno nacional.

Agmer Nogoyá

En el caso de nuestra ciudad, el Secretario General de AGMER Nogoyá, Eugenio Medrano, fue tajante: “para nada están dadas las condiciones sanitarias de protocolo y seguridad en la provincia de Entre Ríos para volver al aula. Queremos aclarar que nosotros como sindicatos no estamos en contra del regreso de las clases, ojalá se puedan comenzar mañana, pero necesitamos que el estado garantice las medidas de bio seguridad de los trabajadores y de los alumnos”, expresó en FM del Éxodo el dirigente sindical.

“Estamos frente a una situación donde no pretenden hacer una inversión en educación para dar seguridad, sino que pretenden hacer distanciamiento y reducir la cantidad de alumnos, cosa que es complicado hacerlo en la provincia de Entre Ríos” agregó.

“Fue todo un verso”

Al ser consultado sobre los anuncios del gobierno para invertir en medidas de seguridad, Medrano afirmó: “fue todo un verso el anuncio que dieron en marzo, pueden ver cuántos respiradores o camas de terapias tenemos en Nogoyá, en las escuelas no funcionan las canillas ni los baños, los tanques de agua no se han limpiado y las partidas de limpieza son mínimas. Mas del 70% de las escuelas no tienen la posibilidad de volver a las aulas y más del 58% ni siquiera conectividad o equipos tecnológicos a la altura de las circunstancias” aseveró.

Para el Secretario General de AGMER Nogoyá, el Ministro de Educación habla en términos generales, sin conocer las realidades de las provincias. “Lo que rescato es que da la posibilidad a que cada territorio evalúe la situación y decida si se vuelve o no a las clases, eso está bueno porque no es lo mismo Entre Ríos que Mendoza. Nosotros charlamos con más de treinta delegados y planteamos la no realización de las clases de manera combinada, que sea presencial o en línea, porque si fuese combinado trabajas las cuatro horas, mas las videollamadas, entonces en vez de trabajar la jornada de cuatro horas, van a trabajar unas 8 o 10 con el mismo salario” argumentó.

Pese a ello, desde AGMER se muestran optimistas “poder volver a las aulas se puede, otros países han invertido en los edificios escolares y permitieron que las escuelas hoy estén trabajando con normalidad. Lo mismo que el estado le exige a las empresas privadas, debe cumplirlo en el ámbito escolar. Creo que los fondos están para implementar el regreso a clases, pero está mal distribuido, hay mucho dinero destinado a contratos en las cámaras legislativas por ejemplo” señaló.

Por último, Medrano espera que se lo convoque para dialogar y analizar el posible regreso a las aulas, siempre priorizan que se garanticen las condiciones mínimas de bioseguridad, “además hay miles de preguntas que surgen cuando se habla del regreso de las clases, pero el estado debe ser previsor como encargado del sistema educativo. No se trata solo de que los chicos vayan a la escuela, hay todo un contexto general que hoy se presenta muy difícil”.

Teresa Pereyra

También la titular de la Dirección Departamental de Escuelas se refirió al anuncio nacional. María Teresa Pereyra advirtió que por el momento “se está trabajando para garantizar que el proceso educativo no sea un obstáculo para la seguridad sanitaria, porque podemos hablar de una posible presencia de alumnos en las escuelas en caso de que estén todas las condiciones dadas y no sería en su totalidad, tampoco puedo confirmar fechas ni confirmar determinaciones”.

La funcionaria reconoció que este objetivo “habrá que trabajarlo con mucho cuidado, a corto plazo generaremos mesas de trabajo con todos los sectores que van a tener incumbencia en el caso de un regreso a las aulas. Estamos hablando por el momento de un regreso para los últimos años, hay solicitudes de padres y profesores que requieren un grado de presencialidad, pero como organismo debemos garantizar que esa presencia no genere una situación que afecte la salud, tanto de alumnos y docentes”.

Explicó respecto a la presencia de alumnos en el ciclo lectivo virtual, que hay un análisis realizado por los equipos directivos, docentes y supervisores que arroja un panorama real de lo que estamos atravesando y la diversidad de trayectorias, “hay algunas que no se han realizado en todo el año, otras que son discontinuas, entonces hay que garantizar todos estos espacios y puntualizarlos. Todos aquellos alumnos que hayan tenido todo este periodo cursado y tengan aprobados todos los espacios, estarían terminando el 30 noviembre siendo calificados mediante conceptos y no por notas, para no afectar a nadie” anticipó, en tanto “para aquellos alumnos que tengan que cursar los recuperatorios, justamente deberán recuperar esas trayectorias que no han tenido continuidad a lo largo del año hasta el 23 de diciembre, de manera no presencial”.

Pereyra también adelantó que aquellos alumnos que nunca participaron o no aprobaron espacios, se va a dar esta primera instancia de recuperación del 01 al 23 de diciembre, para dar continuidad en los contenidos no vistos, sobre todo en aquellos que tienen alto valor formativo, para que pueda permitir ser base de los contenidos a dar el año próximo y también habrá una segunda instancia de recuperación desde el mes de febrero hasta el 12 de marzo y en caso de no haber alcanzado a superar la trayectoria escolar, podrán acceder a una tercera instancia mediante un dispositivo específico con asistencia y acompañamiento extra curricular en el periodo que abarca todo el mes de abril del próximo año. “Hasta el momento no puedo confirmar la presencialidad, debido a que hay condiciones sanitarias que aún no están garantizadas, se está realizando un trabajo minucioso. Quiero llevar tranquilidad a las familias, a partir de estos estudios de situaciones van a ir surgiendo las diferentes resoluciones que marquen lineamientos generales” advirtió María Teresa Pereyra y valoró las cosas que se han ido logrando a pesar de las adversidades “estuvo el acompañamiento de la familia este año, debemos poner un manto de optimismo en este escenario que es difícil para todos”.