¿Están bien los 33?

Por Estanislao Firpo.- Luego de la incorporación de tres futbolistas de River, Lionel Scaloni cerró la convocatoria albiceleste para la doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL con la mirada puesta en la Copa América.

La Selección Argentina enfrentará en las Jornadas Siete y Ocho a Chile y Colombia. El próximo jueves lo hará ante el conjunto trasandino en condición de local, mientras que, el martes 08 de junio visitará a los cafeteros. Para ambas pruebas, el director técnico escogió una importante cantidad de futbolistas de Ligas Europeas y casi nadie del medio argentino.

Los partidos que la Selección tiene por delante serán encuentros oficiales por un lugar en el Mundial de Qatar 2022, pero los jugadores afrontarán evaluaciones de fuego para obtener la posibilidad de disputar la Copa América que viene, donde sólo habrá 23 cupos.

Quizás la lista no está repleta de futbolistas que vemos todos los fines de semana con nuestras camisetas, pero esto resulta muy lógico por las carencias y el bajo nivel del futbol argentino, sumado a la enorme diferencia con el de Ligas europeas que cada vez es más amplia. En consecuencia, sólo se incorporó a Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez.

Dos de ellos son fijas para Scaloni. Tanto Armani en el arco, como Montiel en el lateral derecho, son jugadores que forman parte de su proceso, por lo que la sorpresa pasó por el lado del delantero millonario. Hoy, Álvarez es uno de los futbolistas de mejor nivel sudamericano, y su polifuncionalidad en el ataque lo hace un jugador muy importante, algo que el Cuerpo Técnico valora mucho a la hora de competir. Será muy interesante probarlo y ver cómo se adapta a la dinámica de sus compañeros.

Si desmenuzamos la lista encontramos nombres que habitualmente juegan con diversos esquemas e ideas en sus equipos, por lo que no será tarea fácil para el entrenador conformar un once inicial, pero sí para optar por distintas variantes en el desarrollo. Veremos si esto es positivo o negativo, pero hay defensas que llegan de jugar en líneas de tres/cinco y otros que no, porteros que se sienten más cómodos en salida con cuatro posibilidades, y así sucesivamente.

Lo claro es que, Argentina encontró un triángulo creativo muy interesante en sus últimos encuentros. Con Paredes desde el centro de la cancha, sumado a la dinámica de De Paul y la técnica y visión que pueden ofrecer Lo Celso, Palacios, Domínguez o Gómez, generarían una muy buena sintonía para que Messi, Martínez y compañía, puedan finalizar en muchas oportunidades.

La lista:

Cuatro arqueros (Serán tres en Copa América). El mencionado Franco Armani: caracterizado por sus grandes reflejos, pero que hoy se recupera del alta de Covid-19; Emiliano Martínez: de Aston Villa, elegido mejor jugador de su equipo y tercero en valla menos vencida en la Premier League; Juan Musso: de Udinese, pero su rendimiento lo llevó a la mira de los poderosos de Italia; y Agustín Marchesín, quien alcanzó los cuartos de final de Champions League con Porto.

En el lateral derecho se encuentran: Gonzalo Montiel, con gran determinación en defensa y ataque, por lo que se pueden desenvolver como carrilero o stopper; Nahuel Molina: surgido de las inferiores de Boca, pero que actualmente es dueño del sector derecho en Udinese; y Juan Foyth: Campeón de Europa League con Villarreal, caracterizado por su juego aguerrido y buen marcaje defensiivo.

En el otro lateral, la competencia estará entre Nicolás Tagliafico: Futbolista que cada vez se desempeña con mayor visión de juego y técnica a través de su equipo (Ajax); y Marcos Acuña, quien compite al más alto nivel en Sevilla y brinda grandes opciones cuando decide atacar.

En la zaga defensiva hay diversas alternativas: La experiencia de Nicolás Otamendi (Benfica); la solidez y confianza del entrenador con Germán Pezzella (Fiorentina); otro de Fiorentina con gran potencial, pero que aún está en proceso de adaptación como Lucas Martínez Quarta; José Luis Palomino: Zurdo de Atalanta que se fue muy joven del país y obtiene un premio al nivel alcanzado en las últimas temporadas; y los centrales argentinos de mejor presente: Cristian Romero y Lisandro Martínez. El primero hizo una magnífica temporada en Atalanta (a préstamo de Juventus) donde fue impasable, y el segundo (Ajax) es un futbolista muy inteligente que no sólo aporta en lo defensivo, sino que es una opción muy interesante para la gestación.

Como volante central aparece la figura de Leandro Paredes: El futbolista de PSG es el eje de juego en el proceso de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El combinado nacional encontró en él un mediocentro de nivel top que no tenía. El ex Boca milita con jugadores como Neymar o Mbappe y compite en finales o semifinales de Champions League. La otra opción pasa por el medio de Betis: Guido Rodríguez que, luego de un proceso de adaptación, fue clave en la temporada.

En otro estilo de volante encontramos la polifuncionalidad de Rodrigo De Paul: El jugador de Udinese ya es buscado por los grandes de Europa a partir de su técnica y despliegue que tanto ayuda a Argentina. Como interiores creativos están las alternativas de Giovani Lo Celso (Tottenham); Nicolás Domínguez (Bologna); y Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen), quien se recupera de una lesión en su aductor. También tienen la posibilidad Alejandro Gómez, que se intenta adaptar a Sevilla en diversas posiciones; y Joaquín Correa, de buen presente en Lazio, pero más ofensivo.

Desde el extremo derecho surge el conocido Ángel Di María (PSG): Jugador top que pueda hacer grandes diferencias en ese sector de la cancha o como punta; y la figura de Norwich, Emiliano Buendia. Mientras que, por el lado izquierdo nos encontramos con la potencia física de Lucas Ocampos (Sevilla); y el “comodín” Nicolás González (Stuttgart), un futbolista predilecto del DT que puede hacer toda la banda.

En ataque fueron convocados: El mencionado Julián Álvarez; Lucas Alario (Bayern Leverkusen), quien se recupera de una lesión en el tendón de su muslo derecho; Ángel Correa, que se desempeña como segunda punta o carrilero y viene de ser campeón de España tras jugar todos los encuentros de la temporada con Atlético Madrid; Sergio Agüero, quien se despidió de Manchester City con récords, campeón de Inglaterra y en la final de Champions League; y Lautaro Martínez: El último de la columna vertebral de Argentina. El ex Racing se afianza cada vez más en Europa a raíz de su potente juego y olfato goleador. Llega de salir campeón de Italia con Inter.

Por último, tenemos al capitán: Lionel Andrés Messi. El futbolista de Barcelona viene de una temporada turbulenta del equipo, pero en la misma marcó 38 goles y asistió 12 veces a sus compañeros. Además, ganó la Copa del Rey y no disputó el último encuentro de Liga para centrarse en la Selección Argentina. El Diez sueña con obtener campeonatos con la albiceleste y sabe que las chances se van esfumando. Veremos que papel juega en esta nueva disputa.

Estos son los 33 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias, pero una gran competencia está la vuelta de la esquina. La Copa América comienza en algunos días y tendrá que optar sólo por 23 de los mencionados para desempeñar su idea. No será tarea fácil para el seleccionador, aunque estos dos partidos pueden ser una gran prueba.

