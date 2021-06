Diamante- El Director del Hospital San José, Bioing. Gastón Marchetti, junto a los doctores Jorge Camaño y Lisandro Villarroel, brindaron una conferencia de prensa donde se detalló la situación sanitaria que está atravesando la ciudad y la región.

“Nos encontramos en el momento más duro y difícil de toda la pandemia”, sostuvo Marchetti. Según explicó, en Diamante y zonas aledañas se mantiene un gran volumen de contagios. Actualmente, hay más de 200 familias aisladas en la ciudad, aproximadamente unas 1.000 personas, de las cuales más de 100 contagiados presentan factores de riesgo, lo que implica un potencial ingreso hacia el Hospital. “Es la situación más crítica que nos ha tocado vivir hasta el momento”, aseguró.

Marchetti destacó el compromiso y dedicación de todo el personal de salud que está trabajando prácticamente a “cama caliente”, e instó a la comunidad a ser pacientes, tolerantes y comprender la situación en la cual se encuentra la ciudad.

Remarcó además, la importancia de seguir respetando las medidas de aislamiento, el uso del barbijo, la higiene de manos y el distanciamiento social, para lograr disminuir la cantidad de casos y aplanar la curva de contagios.

“Lo peor que nos puede pasar es que en algún momento no podamos atender a alguna persona. Todavía no se ha dado esta situación, pero en caso de mantenerse esta cantidad de contagios tan altos, vamos a ir hacia ese lugar”, sugirió.

Por su parte, el Dr. Jorge Camaño señaló que Diamante tiene un promedio de entre 20 y 30 casos por día. El médico insistió en que hay que cuidarse más que nunca y respetar el aislamiento. “No hay que juntarse en ningún lado que tenga techo y cuatro paredes a hacer ningún tipo de actividad. Y si alguien quiere hacer algún tipo de ejercicio y gimnasia, lo cual me parece muy correcto, tiene que salir y estar al aire libre. No hay ningún estudio que diga que no contagian ni las escuelas ni los gimnasios, no se han podido hacer y los que hay son de otros países muy lejanos. Pedimos que se cuiden lo más que puedan. Estamos pidiendo tiempo. El ritmo de vacunación está siendo muy bueno, las vacunas están llegando al país en forma constante. Necesitamos solamente unos meses para que esto pueda mejorar”, agregó Camaño.

En relación a las nuevas cepas, el Dr. Lisandro Villarroel reveló que estas conllevan a internaciones más prolongadas y que en general se observan pacientes más jóvenes con complicaciones, que requieren internación y eventualmente oxígeno. Villarroel advirtió que el sistema sanitario está trabajando al límite y que hay lista de espera para derivar a las terapias intensivas. “En Diamante hemos tenido derivaciones sobre todo de la ciudad de Ramírez, que es parte del departamento. Pero además tenemos pedidos de derivaciones de ciudades que no somos cabecera de derivación. Hemos tenido llamados de Cerrito, Victoria, Nogoyá, por ejemplo”, expuso.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...