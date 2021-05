Estadística y Censos: La diferencia entre planificar con tiempo o en pandemia

La licenciada en Economía María José Haberkorn, oriunda de Crespo, es actualmente responsable de la Dirección de Estadística, una de las áreas más importantes dentro de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos (DGEC). El organismo encargado de poner en cifras y porcentajes la información económica, social y demográfica de la provincia, está implementando operativos especiales dentro de los protocolos que exige la actual emergencia sanitaria, para dar continuidad a los informes estadísticos sobre Entre Ríos.

– ¿En DGEC se realiza algún trabajo relacionado con la emergencia sanitaria?

— No se está relevando de manera directa. Pero se hace el apoyo a los organismos de Salud con información estadística sobre la población o datos que requieran para hacer estudios y análisis. Siguen desarrollándose los operativos en campo, a los que impactó la emergencia sanitaria. Lo que se puede captar de manera indirecta se va informando y se toma en cuenta en las estimaciones. Por ejemplo, las encuestas hoteleras claramente se ven afectadas por el sector turismo.

– ¿Qué aparece en los trabajos encarados durante este año?

— Todos los indicadores económicos se desplomaron. Hubo sectores más afectados. Las encuestas hoteleras durante muchísimos meses dan cero. En algunos lugares se permitió la apertura de hoteles para alojar a personas en alguna situación particular por el contexto de pandemia. Los relevamientos sociales, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) o el índice de precios al consumidor, también se vieron afectados. Si bien los operativos se siguieron haciendo, cambió la modalidad y eso se nota. En general, todos nos dimos cuenta que la actividad económica mermó. Hay personas que sus actividades dependían de salir a la calle, pero muchos meses no pudieron hacerlo y debieron adaptarse. Eso se reflejó en los indicadores económicos y sociales.

– A nivel nacional, el derrumbe del PBI rondó el 10% en 2020. ¿Cree que la caída en la provincia fue similar, menor o peor?

— Puede estar aproximadamente ahí. La particularidad de Entre Ríos es el peso de la actividad agropecuaria, que impacta mucho en su desempeño. Eso nos diferencia, pero se puede esperar una caída muy importante en la provincia, al igual que en la Nación. Si bien, estamos en la misma línea, hay sectores en Entre Ríos que pueden hacer alguna diferencia. Es lo que estamos tratando de cerrar para dar un número más preciso lo antes posible.

Censo Nacional de Población

– Se debió posponer el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda proyectado para 2020. ¿Hay novedades para este año?

— Normalmente se hace a la altura de octubre, se venía trabajando desde 2019 en las tareas previas. El año pasado no se pudo hacer, se pasó todo para este año. Como estamos atravesando la segunda ola de la pandemia, se vuelve a poner en duda si se podrá realizar. No hay comunicación oficial al respecto, obviamente se está analizando. Se siguen haciendo las tareas previas para el operativo censal. Hasta que uno no entra en el mundo de las estadísticas, no se comprende que para salir a la calle a hacer un censo de esas características, hay mucho trabajo previo. El mundo de las estadísticas se está adaptando a esta situación. Y no sólo en Argentina, pasa en el mundo entero. Hay operativos muy difíciles de adaptar a formas no presenciales. Ni Indec ni DGEC van a poner en riesgo a la población o a los encuestadores. Tampoco se va a realizar un operativo de estas características si no se puede tener un buen resultado.

– ¿Tienen contactos con colegas del mundo, para ver cómo trabajan?

— Nosotros, en DGEC nos manejamos y comunicamos con las otras provincias. Indec, como organismo nacional, participa de organismos internacionales en contacto permanente. La pandemia obligó a que todos se adaptaran. Particularmente en Europa y los países del norte es como que ha pasado todo primero. Ellos ya están en la tercera o cuarta ola y nosotros estamos entrando en la segunda. Estamos viendo las adecuaciones metodológicas. Uno no puede definir una adaptación metodológica ‘porque sí’, en un operativo que se viene realizando de otra manera. Se necesita un justificativo teórico y metodológico detrás que permita avalar esa información estadística. Lo importante no es sólo el dato que obtengo hoy, es importante tener continuidad en el tiempo para poder hacer evaluaciones. La pandemia obligó que todas las cosas que uno quiere planificar con tiempo, se deban hacer mucho más rápido.

