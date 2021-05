Sosa- A principio de mes ingresó para su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos el proyecto de Resolución del legislador Julián Maneiro solicitando al Ministerio de Salud una ambulancia y el personal necesario para su operatoria, para el Centro de Salud Venezuela de la Comuna de Estación Sosa. Se sumó además el Pedido de Informe al Poder Ejecutivo para conocer las razones por las que no hay personal policial las 24 horas en Estación Sosa, quedando por la noche sin guardia policial.

La presidenta de la Comuna, Gladys Badin, confimó la noticia y dijo a Paralelo 32 que “En Sosa no hubo nunca ambulancia en el Centro de Salud. El diputado Julián Maneiro presentó ahora este proyecto y tenemos la esperanza de que se apruebe. La necesidad siempre está, pero hoy más que nunca”.

Explicó que “Muchas veces tuvimos que llevar gente a María Grande para atenderse. Hoy, ante una urgencia, no tenemos ambulancia ni policía. No tenemos patrullero tampoco, ya que sigue en arreglo. Y a la noche la comisaría queda sola. Estamos desamparados. En estos momentos, con pandemia y tantos cuidados que tenemos que tener, nos sentimos solos. Ojalá se acuerden nuestros funcionarios provinciales de Estación Sosa. Necesitamos personal permanente. Si no hay patrullero, alguien al menos para que camine el pueblo”, dijo.

Gestiones eternas

Badin aclaró a este semanario que “Decidimos ya hace mucho tiempo atrás, cuando caminábamos con Maneiro, en campaña, teniendo en cuenta que nadie escuchaba nada, sintiéndonos hasta discriminados, contarle la situación. Primero tomó la posta para que tuviéramos un vehículo y hoy lo tenemos. El tema de la ambulancia es un problema eterno, pero acá también se prometió la ampliación del Centro de Salud y cuando asumimos notamos que formalmente no había nada presentado, o sea que es un retroceso importante en cuanto a los tiempos”.

Siguiendo su relato, aclaró que “Llamé al Ministerio de Salud también para gestionar un agente sanitario. Hoy somos nosotras, tres mujeres que trabajamos en la Comuna, las que vamos a las casas. Las enfermeras van cuando hay casos sospechosos o confirmados. Pero nosotras estamos con la gente, llevamos mercadería, exponiéndonos todos los días”.

“En relación al tema de la ambulancia, nunca se hizo nada de manera formal. No hay expedientes. Se lo comentamos a Maneiro y nos está ayudando. En relación a la parte policial, en enero de 2020 solicitamos respuestas ante una situación similar. Hubo conversaciones con la ministra Rosario Romero, pero pasó el tiempo y estamos otra vez igual, sin patrullero, sin policía, solos. Nos hacemos cargo de cosas que no nos corresponden, y no es justo. Hubo reuniones con la Policía, para trabajar en conjunto, pero solo quedó en eso, hubo compromisos que en los hechos no se cumplieron lamentablemente”.

