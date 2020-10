Estación Sosa- Antigua estación ferroviaria, con pocas fuentes laborales y una población que crece, los desafíos de la gestión de Gladys Badin son múltiples. Optimizar servicios es, en ese contexto, una premisa.

Docente jubilada, Badin se transformó en la primera presidenta de la flamante Comuna.

“El pueblo que recibimos por mandato de los vecinos tiene casi todas las calles de tierra, así que la prioridad es trabajar para hacerlas transitables siempre” apunta, sobre un trazado de muchas cuadras que en muchos casos se inundan cada vez que llueve. “Hemos adquirido broza y ripio, para hacer un mejorado y en eso estamos trabajando de forma prioritaria”.

Con la ruta 32 como principal vía de comunicación a menos de un kilómetro, el acceso al pueblo es un viejo pavimento que está totalmente destruido, y que está en la agenda de reclamos para el gobierno provincial. “Luego del acceso a Sosa, son unas veinte cuadras que dan la vuelta a la parte urbana, están casi sin posibilidades de circulación. Hemos hecho ante Vialidad numerosos pedidos, nos reunimos con Alicia Benítez, pero hasta ahora no tenemos respuestas”, explicó esta semana a Paralelo 32.

Urbanizar

Badin manifestó que la “urbanización del pueblo es una cuestión central para nosotros. Nos reunimos ahora con un arquitecto de Viale, con quien vamos a comenzar a desarrollar esta idea. Hace bastante que venimos con este tema en realidad. En estos días estará el proyecto terminado para urbanizar toda la zona de los terrenos del ferrocarril, para darle vida a esos terrenos que hoy son solo pasto y algunos animales que andan por ahí. Queremos incluir forestación, un buen césped, sumar plantas y árboles, de acuerdo a lo que la comunidad vaya definiendo también”.

El proyecto que está en marcha incluye la recuperación de calles, aprovechar y mejorar los terrenos del ferrocarril, junto a la vieja estación. “Vamos a hacer una ciclovía, pretendemos que los adultos mayores tengan un lugar para caminar, que no lo tengan que hacer en la calle; que los chicos puedan jugar y hacer ejercicios, con una linda forestación” subrayó.

“Queremos darle utilidad a la vía, y entre las vías hacer la ciclovía, para caminar. Queremos un espacio para la tercera edad, alguna bicicleta fija, lo mismo que los jóvenes. Eso, a grandes rasgos, es lo que pretendemos hacer”, dijo.

“Pero el proyecto que se está haciendo es para urbanizar todo el pueblo, queremos que sea un lugar lindo, que se note el cambio, que la gente viva bien, como corresponde. Con calles transitables, darle vida a Estación Sosa”, agregó.

Titularización de terrenos

Uno de los problemas más importantes que afronta la gestión tiene que ver con la regularización de titularidad de terrenos. “Hay mucha gente que construyó su vivienda en lotes sin escritura, sin nada. Estuvimos trabajando con Catastro y con ATER de la provincia muy bien, pero la pandemia afecta las reuniones” expresó a este semanario.

“Es lo que más nos preocupa. En números, debe ser alrededor del 80% la que no tiene papeles de sus terrenos, ni escrituras, nada. Por eso queremos regularizar de a poco. Estamos visitando las casas, viendo como está cada familia, y es muy poca la que tiene todo en orden y paga sus impuestos. No lo hacemos por una cuestión recaudatoria, si bien sabemos que lógicamente no nos viene mal. Pero vamos por otro lado, apuntamos a otra cosa, a que cuando terminemos la gestión cada vecino tenga sus papeles y documentación respaldatoria, que cada uno tenga su situación ordenada, para su propia tranquilidad. No se le va a quitar el terreno a nadie, queremos que cada familia tenga sus papeles, simplemente eso. Y queremos ayudarlos a que lo logren”, aclaró.

El día a día

Al igual que todas las escuelas del país, en Estación Sosa los 40 alumnos de la Escuela N° 74 Justo José de Urquiza tiene clases virtuales.Lo único que es “presencial” es la concurrencia de las mamás que retiran cada día la vianda de los chicos que asistían al comedor, comida que elaboran las cocineras.

“Tenemos el jardín de infantes, 40 alumnos en la primaria, después funciona la secundaria de adolescente y para adultos en la noche. También se dicta un terciario que es tecnología. Todo virtual” aclaró.

Mientras proyectan, las tareas vinculadas con el día a día no se detienen. “Estamos reemplazando las luminarias con luces led, todavía nos faltan cuarenta” dijo, en cuanto a números. La recolección de residuos y el desmalezado siguen pese a los efectos de la pandemia. “Seguimos trabajando con normalidad en la Comuna. La secretaria, la tesorera y cinco personas que cumplen tareas, todos con barbijos, guantes y alcohol en cada lugar. Las tareas continúan, porque a la basura hay que juntarla, las calles deben ser mantenidas y hay que seguir con los cambios de luminarias”.