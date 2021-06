Crespo.- Cada 3 de junio, desde 2015, es el día donde millones de personas se movilizan bajo el lema “Ni una menos” como respuesta a los femicidios ocurridos en nuestro país. Será el segundo año consecutivo donde no podrá haber una concentración masiva en lugares significativos de cada una de las ciudades, pero igualmente la movilización de mujeres y hombres en contra de la violencia de género se hace notar incluso días previos.

En marco a esto, Paralelo 32 entrevistó a las encargadas del Área de la Mujer de Crespo. Las profesionales Vanesa Pusineri, Ivana Tonutti, Sonia Goette y Constanza Perotti hablaron sobre la temática.

“Esta fecha es para sensibilizar, para poner nuevamente sobre la mesa la temática y que la comunidad vuelva a reflexionar. Nosotros empezamos a trabajar en el municipio en 2016 y comenzamos hablando de manera interna sobre la temática, planteando la preocupación. Entonces fuimos de a poco haciendo algunas cositas para poner en agenda el tema. Y el Área de la Mujer se creó a fines de 2016, así que allí iniciamos generando actividades para instalar el área”, contaron al principio.

Cuando le consultamos si la cuarentena significó un aumento de casos de violencia, indicaron: “Creemos que como todas las problemáticas, se potenció. Esta es una situación súper particular a nivel social y la gente vive tensa porque no se puede trabajar, no se puede circular; estamos todos complicados”.

“Queremos resaltar que las personas que están atravesando una situación de violencia, pueden circular fuera del horario de restricción si necesitan ir a la comisaría a hacer la denuncia. Eso está contemplado. Con el simple hecho de manifestarle al control que te pare, que estás en una situación de violencia y que necesitas llegar a la comisaría, tienen que dejarte circular por más que no tengas el permiso”.

Además de asistir a las mujeres víctimas de violencia de género, desde el Área de la Mujer también se trabaja con el varón que ha sido denunciado. Con respecto a esto, las profesionales afirmaron: “No sólo le damos la posibilidad de que se exprese, sino que también hacemos un trabajo psico-educativo posterior para modificar esas conductas. Si bien ahora hay una habilitación general para trabajar con el hombre, cuando arrancamos nosotras hace cuatro años no era común. Lo hacemos con la modalidad de taller, y también cada uno puede hacer un proceso individual con algún profesional. Ellos mismos reconocen los cambios y valoran el espacio, porque además lo grupal tiene eso del encuentro con otros en la misma situación y compartir las experiencias es enriquecedor. Lo importante también es que lo logran sostener, porque son 18 encuentros durante algunos meses”.

Denuncias en redes sociales

Cuando ocurre alguna situación particular, la gente se ha acostumbrado a realizar un ‘escrache’ por las redes sociales. Esto es debido a que es lo más fácil y rápido subir una foto y escribir tres renglones, porque se sabe además que se viraliza en cuestión de minutos.

Goette, en referencia a la problemática, dijo: “Las redes han tomado tanta dimensión en este último tiempo que se cree quizás que subiendo una foto a Facebook, la persona ya está denunciada. Pero eso se te puede volver en contra. Tenemos un mensaje claro y es que las denuncias tienen su vía para hacerse, que es la vía formal y legal. Una denuncia se hace en la comisaría, se puede hacer acá en el Área de la Mujer si no es penal, o en una Fiscalía en todo caso. Nosotras hemos acompañado un montón de situaciones en donde la mujer no se anima a ir a realizar la denuncia. Por eso también incorporamos al equipo de trabajo a la Dra. Perotti para asistir en esos temas legales. Siempre destacamos que el escrache público expone una situación que no tiene que ser expuesta en las redes sociales, y puede además generar un resorte contrario porque la persona escrachada puede iniciarte una demanda”.

“A veces la situación, que es grave y tiene que ser canalizada y con las medidas de protección, no llega a nada porque las cosas no se hicieron por las vías correspondientes”, sumó Tonutti.

