La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, admitió hoy que el arranque formal del programa «Súper Cerca», con 70 productos a precios fijos, «va a llevar un tiempito» para llegar a los comercios de cercanía, por cuestiones operativas.

«El inicio del Programa va a llevar un tiempito, principalmente porque una de las complejidades es la impresión del precio en la etiqueta y la distribución de los nuevos productos. Pero en las próximas semanas ya estará disponible», sostuvo la funcionaria.

El «Súper Cerca», según Español, «tiene tres elementos centrales: es para los comercios de cercanía, tiene un precio fijo hasta fin de año de 70 productos y permite tener valores de referencia».

«El objetivo es cuidar los ingresos de los consumidores y dar respuesta a los comercios donde no está Precios Cuidados. Por eso, esta iniciativa viene a complementar Precios Cuidados. La idea es llegar a comercios donde éste Programa no llega», resaltó la funcionaria, en declaraciones al programa «Caballero de día» que se emite por AM 990.

La titular de Comercio Interior resaltó además que lo fundamental del nuevo Programa «es que se trata de productos que son fáciles de distribuir en todo el país, ya que esa distribución la manejan las empresas que producen los artículos, que son compañías líderes de cada sector y van a aportar primeras y segundas marcas».

«De esa manera, garantizamos que esos productos van a estar en las góndolas de los comercios de proximidad», subrayó. Además, recomendó a los consumidores que reclamen en aquellos comercios de cercanía que no cuenten con «Súper Cerca», y destacó que el Estado Nacional «tiene la responsabilidad de fiscalizar y llegado el caso penalizar para que las reglas se cumplan».

Por otra parte, Español subrayó que la reglamentación de la Ley de Góndolas «apunta a democratizar las góndolas e incluir a las pymes y a las cooperativas en los supermercados. Así, buscamos generar más actores que participen de la comercialización y hacer conocidas a las empresas».

Por último, expresó que en la Secretaría de Comercio Interior «estamos trabajando con toda la estructura de costos de las empresas, algo que depende de las empresas y de los sectores. Entonces, no se puede generalizar sobre la estructura de costos de los alimentos. Hay un trabajo integral con la política de precios».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...