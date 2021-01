En Victoria un buen comienzo de temporada estimuló las expectativas

Victoria.- Desde la apertura de temporada el 3 de diciembre fueron tres los fines de semana largos, el primero, con altos niveles de ocupación, también hubo muchos visitantes del día que llegan a nuestra ciudad, pero no pernoctan en Victoria, explicó Martín Lima, titular de la Dirección de Turismo Municipal. Después se produjo una meseta hasta los fines de semana de 25 y 31 cuando se experimentó otro ascenso en el nivel de ocupación. “Fueron dos semanas con mucho movimiento y un alto flujo de visitantes, comprobable a través de consultas y recorridas que realizó la Dirección por distintos puntos de la ciudad (centros gastronómicos, playa, casino y termas) y el ingreso de automóviles”, señaló.

Para enero esperan un cambio de modalidad del turismo, en principio porque los prestadores están priorizando las reservas por varios días, algo similar a lo que ocurre en la costa el Uruguay. Esto tiene dos ventajas, primero porque se contrata por más tiempo y segundo evitan la circulación dentro de cada alojamiento, algo importante en tiempos de pandemia. Además se están reflejando cambios de conductas en los visitantes en los últimos años, cuando permanecían por 2 o 3 días aunque repetían la visita dentro del mes, o en el venidero, sobre todo los provenientes de Rosario y zonas de influencia. Ahora contratan alojamiento por 7 días lo cual que representa un menor gasto en movilidad, hoy importante por el costo de los combustibles.

Sostiene Lima que en Victoria tenemos ventajas comparativas con relación a centros turísticos alejados, como es el caso de la costa atlántica. Según el funcionario, cuando uno sale debe pensar en todo lo relacionado a gastos de combustible, peaje, hasta llegar a lugar de destino, sumado al alojamiento y comidas, y actualmente para todo esto tienen que desembolsar montos muy elevados. Agregó que esta situación se ha visto reflejada en la provincia, porque Entre Ríos ha sido la tercera en cantidad de visitantes detrás de Buenos Aires y Córdoba. “Esto está asociado al turismo de cercanía que se está promoviendo, pero evidencia que son decisiones de la mayoría de personas y familias que planifican el viaje”. Por otro lado, un destino frecuente para los habitantes de nuestra provincia como era la República Oriental del Uruguay, inclusive Brasil, actualmente cuentan con restricciones; en el primer caso hasta el 31 de enero no permiten el ingreso y en el otro hay una alta incidencia de casos de coronavirus. “Todo estas cuestiones favorecen el turismo interno”.

Covid 19

También el funcionario hizo referencia al comportamiento del turismo y los recaudos que en cada caso tuvieron que aplicar los prestadores. Al respecto aseguró que cuentan con información local y de la Red de Municipios Turísticos sumado a organismos provinciales.

Con todos estos datos han comprobado que viene produciendo un relajamiento de las personas en el marco del cumplimiento de las medidas sanitarias, a pesar de que son las mismas que se repiten desde marzo del año pasado, pero la mayoría no asume que se deben cumplir. “Es difícil controlar, porque sucede a lo largo de las playas, espacios públicos y fiestas no permitidas”. La población no colabora. Los visitantes acatan en mayor medida el cumplimiento de los protocolos, esto lo atribuyen al temor de contraer el Covid19 fuera de su lugar de residencia. “Lamentamos que esto ocurra”.

Consideró que se han respetado estas cuestiones en mayor medida en hoteles, cabañas y lugares gastronómicos en los que han separado mesas estableciendo espacios.

“Todos conocemos las medidas de protección que hay que tomar, que son las que alejan la posibilidad de contagio, pero la gente hace caso omiso a estas disposiciones a pesar de que lo sabe”.

Desde la Dirección han salido a la calle en los días picos, con personal municipal, entregando folletería y barbijos gratuitos. Pero no se toma conciencia y ante esa realidad habrá que tomar medidas más estrictas.