En Victoria ¿Cuál es el plan cultural para 2021?

Victoria.- Uno de los aspectos culturales más importantes en la ciudad es el carnaval. Sin embargo, este año, debido a la pandemia, no pudo realizarse la fiesta tal y como la conocemos. Asimismo, la cultura local está compuesta por una gran diversidad que también abarca otros ámbitos que también tendrán que reinventarse para que se puedan realizar. Entonces, ¿cuál es el plan desde la Dirección de Cultura para este año?

Para saber lo anterior hablamos con el director de Cultura, Luis María Andrade. “Llevar acciones culturales en un año de pandemia [por el año pasado] ha sido muy difícil. Nosotros tratamos de adecuarnos a las nuevas formas y a la virtualidad”, dijo Andrade.

¿Ahora la cultura sólo es virtual?

Luego, detalló: “Trabajamos progresivamente con la virtualidad. Además, obramos de manera articulada con la provincia, con cuadernillos de actividades para geriátricos y niños. También, hicimos varias actividades que tenían que ver con lo artístico a través de grabaciones”.

Llegado a este punto, el lector advertirá que es un error pensar que todo el público está acostumbrado o tiene acceso a Internet. Incluso, ya habrá notado las contradicciones de que ciertas actividades en lugares cerrados estén permitidas, pero no se hayan desarrollado eventos al aire libre y con los protocolos necesarios.

En base a lo anterior, Andrade admitió: “Sabemos que hay mucha gente que no está acostumbrada a usar a Internet o directamente no tiene acceso. Tratamos de hacer lo que se pudo. Tuvimos un «parate» muy importante en cuanto a los talleres municipales, que eran muy importantes para esta dirección [la Dirección de Cultura]. El espacio INCAA no funcionó y todavía no tenemos autorización de hacerlo funcionar. Hemos aprovechado para ajustar cuestiones técnicas y edilicias del cine”.

Sobre la misma tónica, el director de Cultura contó que se realizaron trabajos internos en las instituciones a su cargo. “Trabajamos en el museo Anadón, la escuela de música, la biblioteca municipal. Intentamos que los espacios se fueran recuperando. Restauramos varias cosas para que cuando se volviera se lo hiciera con más fuerza”, señaló.

En lo que refiere a la biblioteca municipal, ésta estuvo cerrada por mucho tiempo. Ni siquiera, durante un largo período, se podían retirar libros. “Buscamos un protocolo y la actividad de la biblioteca comenzó aceptando devoluciones. Luego, avanzamos con los préstamos de los libros. Ahora estamos apuntando al espacio de estudio que tiene la biblioteca, lo estamos preparando con biombos de vidrio o de polietileno para poder brindar el lugar hasta seis personas por turnos”, explicó.

Cine

Si bien el funcionario ya dejó en claro que el espacio INCAA todavía no funcionará, dijo que tienen planificado comenzar con las proyecciones de films al aire libre. “Para fines de este mes estamos planificando actividades que incluyen proyección de películas al aire libre, en la estación de trenes. Esto lo haremos con protocolo”, contó.

A propósito de esta propuesta, es preciso señalar que ya concejales del Frente de Todos junto a miembros de la Juventud Peronista organizaron actividades de cine barrial en Barrio Arenal. En relación a esto, Andrade fue crítico: “Seguro que hay buena voluntad, pero no hay que olvidar que este tipo de eventos no son acciones institucionales. Son cuestiones de privados o partidarias. Estas actividades deben realizarse con un estricto uso del protocolo, porque si no la primera responsable es la municipalidad. No digo que esté mal, seguro que surgen de la buena voluntad de las personas y eso es muy respetable, pero no hay que olvidar que la salud en este momento es una cuestión de responsabilidad civil, por eso nosotros somos tan cuidadosos y tenemos un montón de proyectos aguardando”.

¿Carnaval?

“Estamos viendo de qué forma vamos a hacer esos tres días de carnaval del feriado en febrero. Pensamos hacerlo en la estación de trenes”, adelantó. “El carnaval como lo pensamos los victorienses es imposible llevarlo adelante.

Lo que tenemos planeado es: los tres días de carnaval de febrero brindaríamos espectáculos carnestolendos, tal vez acompañados de otras cuestiones musicales. Ya hay batucadas y baterías que trabajan para esto. Esto sería lo más cercano que podemos ofrecer al ritmo del carnaval y a la presencia de pasistas”, concluyó.