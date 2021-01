En verano con el aumento irracional del consumo de agua, falta presión en el barrio Luján

Victoria.- Días atrás Paralelo 32 estuvo en Capilla Luján, donde la bomba de extracción de agua potable está sin funcionar desde mediados del pasado año. Recordemos que el 1º Cuartel tiene problemas de suministro por falta de presión, y este pozo lo que hace es inyectar más caudal a la red.

Así lo explicó el Director de Obras Sanitarias y Servicios Públicos Sebastián Uhrig a Paralelo 32, aunque aclaró que la presión de la red es aportada por la cisterna que está en calle Italia. Al vaciarse por exceso de consumo —sobre todo en esta época— termina por afectar a este sector de la ciudad donde la diferencia topográfica tampoco ayuda.

Explicó además que esta solución que se practica en Capilla Luján, es la misma que se llevó adelante en el Barrio Abadía. “Entró en reparación en mayo, sacamos la bomba porque estaba tirando barro, había que armarle un filtro de piedra debajo y reemplazar el roto para volver a bajar en busca del vital recurso. Cuando finalmente llegó el repuesto, descubrimos que el encamisado también tenía problemas y ahora estamos parados, porque hay todo un trámite administrativo que cumplir para que llegue esa pieza que nos falta, e iniciar una reperforación”.

La profundidad donde está el recurso es normal —según advirtió el entrevistado— el problema fue la intromisión de arena y barro que terminaron afectando piezas de la bomba. “El caudal que genera el pozo está conectado a la red, al igual que el instalado en calle Gualeguay (Bº Abadía), y con la instalación de un reloj, en las horas pico de consumo se enciende para ayudar a la provisión del servicio.

“De igual modo, para este barrio estamos proyectando la ampliación de la red de calle Varela. La intención es extender esta boca de 110 mm de diámetro hasta Boulevard Brown, y reforzar aún más esa zona del 1º Cuartel”, explicó el funcionario.

Consumo

Uhrig insistió con que el alto consumo (promedio de 500 litros per cápita, cuando la media estimada como razonables es de 200 litros —N. de R.), y que va de la mano con el exceso de recambio de este líquido en piletas, riego de calles, veredas, etc. condiciona la torre vertical de presión (de calle Italia) y termina por afecta el caudal. “Además, en gran parte de los barrios de la ciudad no está incorporada la conducta de instalar tanques de reserva”.

Laguna Grande es semisurgente

Respecto del nivel del riacho sobre nuestra costa, Uhrig dijo que es un tema que está solucionado, con la adaptación que se hizo para tomar agua del canal Piaggio, el cual está con 4 metros de profundidad. “Y además, hemos detectado que la Laguna Grande, que es una de las que nos provee del recurso, no está recibiendo agua de ningún otro brazo, y por ende, estamos concluyendo que es semisurgente, obteniéndola del Acuífero directamente. Este hecho es un aliciente ya que hasta por debajo de los dos metros (-2 metros) en el registro de puerto, nosotros podríamos seguir extrayendo agua del canal de navegación, sin problemas, y con el reaseguro de las características semisurgentes de la Laguna”.