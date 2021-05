En su mejor momento, los Montaner se unen en un concierto único

Espectáculos (por Belén Canonico).- La familia Montaner se prepara para vivir un momento único sobre el escenario. Por primera vez, Ricardo Montaner, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo Echeverry se reunirán para dar un concierto único. Se trata de «Los Montaner. Sola una vez», un show por streaming que se transmitirá en todo el mundo desde el Anfiteatro Altos de Chavón ubicado en La ciudad de los artistas (La Romana, República Dominicana), y en el que cantaran sus canciones más populares.

La producción del concierto contará con más de 150 personas -entre músicos, técnicos y productores-, las cuales brindarán un show único en uno de los lugares más icónicos de República Dominicana. Para la compra de entradas, se deberá acceder a www.entradauno.com. Una vez confirmada la compra, llegará un código al correo electrónico para poder ingresar. Además, las personas que adquieran primero estos boletos, tendrán un beneficio exclusivo: podrán participar de una exclusiva charla con los artistas antes del concierto, a través del dispositivo electrónico que se tenga a mano.

Esta dinámica del show virtual, se adapta a las nuevas formas de compartir momentos inolvidables en plena pandemia. Y un dato no menor es que en los últimos meses, no solo se potenció la imagen del clan que lidera el autor de «Tan enamorados», sino que las carreras artísticas de cada uno de los integrantes está en su mejor momento.

Ricardo Montaner

Nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y pasó los primeros años de su infancia en Valentín Alsina. A los seis años se mudó a Venezuela junto a su familia, por el trabajo de su padre, y allí, durante su adolescencia, dio sus primeros pasos en la música. Con solo catorce años compuso «Noches de primavera», su primera canción, inspirada en su primer amor, y desde entonces no paró.

En 1983 lanzó su primer álbum de estudio, «Cada día», con el que empezó a tener popularidad en Venezuela. Tres años más tarde, presentó «Ricardo Montaner», que también fue bien recibido por el público local. Y ya en 1988 su fama explotó en toda América Latina con el corte «Tan enamorados», de su disco «Ricardo Montaner 2». Ese fue el puntapié inicial de una carrera repleta de éxitos, con la que recorrió todo el mundo gracias a sus canciones, como «En el último lugar del mundo», «Un mundo ideal», «Bésame», «Soy Feliz» y «Cuando a mi lado estás», entre otras.

Hace más de cuatro décadas que es uno de los grande referentes de la música en español y sobre todo, un autor destacado a la hora de cantarle al amor. Y en tantos años de carrera, su esposa Marlene Rodríguez, con quien se casó en agosto de 1989, se convirtió su gran sostén y compañera de vida. Juntos formaron una familia junto a Ricky, Mau y Evaluna, los hijos que tienen en común, y Alejandro Manuel y Héctor Eduardo, los hijos del cantante fruto de su primer matrimonio.

Durante 2020, la pandemia del Covid-19 lo obligó a pasar más tiempo en su casa y suspender sus giras, pero lejos de ser un problema, encontró la oportunidad para pasar más tiempo junto a sus seres queridos. De hecho, a fines de 2020, cumplió uno de sus sueños al lanzar «Amén», un tema en colaboración con Mau, Ricky, Evaluna y su yerno, Camilo, que tenía como objetivo llevarle amor y esperanza a su público en un momento tan particular de la humanidad.

Este año, sus proyectos laborales lo trajeron a la Argentina, ya que al igual que sus hijos Mau y Ricky será uno de los coaches de «La Voz Argentina», el programa de talentos que conducirá Marley en Telefe. También formarán parte del certamen Soledad Pastorutti y Lali Espósito y su nuera, la actriz argentina Stefi Roitman, estará a cargo de las redes sociales del ciclo.

Mau y Ricky

Ricardo (30) y Mauricio (27) Montaner se vieron inmersos en el mundo de la música desde muy pequeños. Fueron testigos de los años más exitosos de su padre como cantautor y se animaron a seguir sus pasos cuando durante su adolescencia. Primero, formaron el dúo «MR», con el que apostaron a un estilo romántico y en simultáneo, comenzaron a escribir canciones para otros artistas.

En 2015, le dieron un giro a su imagen: pasaron a llamarse «Mau y Ricky» y rápidamente se convirtieron en uno de los máximos exponentes de la música urbana, fusionando ritmos latinos y reggaetón. «Desconocidos» fue el primer tema que copó los rankings musicales en 2017 y desde entonces no pararon de cosechar un éxito tras otro como «Mi mala», «Ya no tiene novio», «La boca» y «Papás». Como compositores también se lucieron con «Sin pijama», que interpretaron Becky G y Natti Natasha, «Vente pa’ca» de Ricky Martin y Maluma y «Pa’ dentro», de Juanes. Y han trabajado para Thalía, Leslie Grace,​ Miguel Bosé, Diego Boneta, Cristian Castro y Karol G.

En el amor, también atraviesan una buena racha. Mau se casó con la colombiana Sara Escobar en febrero de 2018, en una ceremonia íntima en las playas de Tulum, México. Mientras que Ricky se comprometió con la argentino Stefi Roitman en septiembre de 2020 y aunque no revelaron cuándo concretarán la boda, ambos están muy entusiasmados con los preparativos. Mientras tanto, el dúo sigue trabajando en su música y en las grabaciones de «La Voz», donde prometen ser coaches comprensivos y exigentes.

Evaluna

La menor del clan debutó como actriz a los cuatro años, en el video de «Si tuviera que elegir», de su papá. En 2009, hizo su debut musical en el programa de Susana Giménez, donde deslumbró a todos con su dulzura y la potencia de su voz, a pesar de ser solo una nena. En 2010 empezó a trabajar en Nickelodeon, en la tira juvenil «Gachi», en 2013 fue conductora del segmento «Día a día» de «La Voz Colombia» y un año más tarde dio sus primeros pasos en cine en la película «Hot Pursuit». A la par, fue creciendo en su carrera como cantante, tanto junto a su padre como en solitario. Y actualmente es la protagonista de la novela juvenil «Club 57», en la que canta, actúa y baila.

Está en pareja con Camilo desde 2015 y en febrero de 2020, se casaron luego de casi cinco años de noviazgo. La religión ocupa un lugar tan importante en su vida, que a los 15 años le prometió a Dios llevar virgen al matrimonio y en más de una oportunidad habló publicamente de su elección. «A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios», contó en un podcast. Y agregó: «No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue. Gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho, porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión, que para mí fue como una revelación espiritual».

Tanto Evaluna como su marido disfrutan de compartir su vida cotidiana con sus fanáticos en las redes sociales y les encanta compartir proyectos laborales. De hecho, este año presentaron «Machu Picchu», una canción que tiene casi 60 millones de vistas en YouTube. Además, ella dirigió varios videos musicales de Camilo.

Camilo

Con 27 años, Camilo es uno de los músicos más exitosos de su generación. Durante su niñez participó del programa de talentos «Factor X» en Colombia, del que se consagró ganador en 2007 y le abrió las puertas al mundo de la actuación. Luego de trabajar como actor, conductor y músico en su país, en 2015 quiso probar suerte en Miami , componiendo canciones para otros artistas.

Para ese entonces ya estaba perdidamente enamorado de Evaluna y fue su suegro, Ricardo, quien lo ayudó a poder avanzar en su relación. «Yo estaba enamorado de ella y vivía en Bogotá mientras que ella estaba en Miami, y yo quería visitarla porque nos gustábamos. Ella me vino a visitar, nos hicimos novios y empecé a ahorrar y a buscar la manera de verla», relató el autor de «Vida de rico» y «Ropa cara» en una entrevista con «La peña de Morfi».

Y detalló: «Todo fue con la ayuda de Ricardo Montaner que me empezó a dar trabajo para grabarle unos demos. Yo creo que el nunca necesitó esos demos, sino que me ponía a grabar esos demos para ayudarme a ahorrar y poder visitar a Evaluna sin sentir que me estuviesen invitando. Él todavía no me reconoce que me mandó a hacer esos demos a propósito, pero yo sé que es así». Además, aseguró que pasar tanto tiempo con el destaco cantante y con sus hijos Mau y Ricky lo ayudó a ganar confianza para empezar a componer sus propias canciones, más allá de su habilidad para tocar instrumentos.

Así, construyó una solida carrera con el apoyo de su «tribu», como llama a sus seguidores y, por supuesto, de la familia Montaner, que desde el comienzo de su noviazgo con Evaluna lo recibieron como un miembro más del clan. Junto a Evaluna, dividen su vida entre Miami y Colombia, por sus compromisos laborales y mientras ambos avanzan en sus carreras artistas, sueñan con formar una familia numerosa en unos años.

