Abel Pintos decidió retomar sus estudios a los 35 años con el objetivo de terminar el secundario, que postergó para priorizar su carrera musical.

“Lo estoy terminando por Internet. Es muy accesible y el nivel de exigencia no es el más alto. Porque en definitiva vos tenes tiempo para preparar trabajos prácticos, no es lo mismo que ir a rendir con un profesor en frente, estás con tu computadora y tenes el acceso a toda la información del mundo”, explicó en diálogo con el programa “Perros de la calle”.

“Me pareció genial, el hecho de sentarte a buscar una respuesta de un trabajo práctico ya es un montón, después de muchos años de no hacerlo retomar y estar en contacto con eso, abrir la mente, recibir un montón de data. Yo estoy recibiendo información cada día que me siento a estudiar que se lo cuento a un amigo y me dice ´y sí boludo, obvio´ pero yo me siento que estoy descubriendo cosas maravillosas“, agregó.

A su vez, el cantante reveló cuál es la materia que le quita el sueño: “Te sigue costando todo igual, a mi lo que es física loco; no puedo. Es complicado todo esto“.