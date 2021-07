Lo dijo el titular del Centro Integrador para personas en situación de calle de Paraná, Leandro Sarli, quien se refirió al trabajo que se realiza en el lugar ante la llegada del frío intenso a la región y destacó el cambio en la gestión de esta problemática.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Sarli afirmó que “como en todos los inviernos la demanda aumenta en gran cantidad, especialmente esta semana con la ola polar, y el trabajo sigue siendo igual pero se reforzaron las recorridas nocturnas para la gente que todavía está en situación de calle y está esperando un lugar para ingresar en el Centro de Integración”.

Informó que “el Centro tiene una capacidad de 40 plazas, que obviamente está colapsada no solamente ahora sino que constantemente está lleno porque hay una lista de espera de 30 personas, pero el último relevamiento que tenemos de la ciudad es de 200 personas en situación de calle”. No obstante aclaró que “dentro de ese número, hay personas de otras localidades que quedaron varadas en Paraná por la pandemia, y son situaciones que se fueron resolviendo de a poco”.

De todos modos, reiteró que “actualmente en Paraná hay entre 180 y 200 personas en situación de calle”.

Respecto del funcionamiento del lugar, comentó que “históricamente los dispositivos funcionaban sólo en horario vespertino, de 19 a 07 horas, pero n el marco de la cuarentena las personas en situación de calle no tenían donde cumplir el aislamiento y nos vimos en la obligación de abrir otro dispositivo y trabajar las 24 horas”.

“Por eso desde marzo del año pasado se trabaja así, durante las 24 horas. El gobierno municipal tomó esta problemática –de hecho se trata de un área nueva que trabaja exclusivamente con las personas en situación de calle- pero no solamente con las personas que pueden acceder al Centro Integrador sino también con aquellas personas que están esperando un techo y con quienes hay que hacer un trabajo mucho más profundo, porque la situación de calle no es un problema habitacional, no es que ingresa alguen al dispositivo se le da techo y comida y te olvidás, ahí es donde recién empieza el verdadero problema, porque hay una importante cantidad de personas problemáticas y problemas psiquiátricos que padecen estas personas”, analizó el funcionario.

En ese marco, mencionó que “la idea no es que sea un refugio propiamente dicho sino que sea un centro de integración, se trabaja con un equipo interdisciplinario del Hospital Escuela de Salud Mental, se trabaja en consumos problemáticos, en los vínculos familiares y demás”.

Especificó que el lugar “funciona en el CIC II, Roque Sáenz Peña y Fermín Garay (Frente al Changomas), que es un lugar que nos vimos obligados a abrir las 24 horas en la emergencia pero no es el dispositivo que estaba pensado porque el CIC tiene que cumplir otras funciones propias y por eso estamos en la búsqueda de otro lugar que sea un dispositivo propio en la zona céntrica”.

“Lo que funcionaba en calle Enrique Carbó en la sede de Protección Civil no funciona más porque era humanamente imposible seguir abiertos las 24 horas en los dos lugares, y se centralizó todo en el CIC II”, aclaró.

Por último, mencionó “el cambio en la modalidad de trabajo: como voluntario antes de la gestión siempre me tocó pedirle al Estado que trate estas problemáticas, y hoy me toca estar al frente, pero desde el año pasado si bien la pandemia ayudó a tomar ciertas decisiones, hay un gran cambio en cuanto al trabajo con estas personas”.

