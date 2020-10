Nogoyá.- El nexo epidemiológico de un caso positivo confirmado el sábado 03 de octubre obligó a realizar aislamientos en diferentes ámbitos de organismos municipales, provinciales y judiciales de la ciudad de Nogoyá. Hasta el jueves por la noche, más de 400 personas permanecían en condición de aisladas mediante notificación del Área de Epidemiología del Hospital San Blas, en tanto se sabe que un gran número de habitantes decidieron realizar aislamiento preventivo por ser considerados contactos de terceros.

La cadena del nexo epidemiológico que continúa su curso hasta la actualidad, se cree que comenzó entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, cuando una empleada de la Unidad Fiscal comenzó a manifestar síntomas y por prevención se decidió aislar a la mayoría del personal que allí trabaja. Además por tener relación la mujer con personal municipal, también se aisló a trabajadores de dicha repartición a la espera de hisopados realizados.

La alarma se disparó el sábado por la noche cuando un profesional de la ciudad de 79 años fue positivo para Coronavirus y comenzó a establecerse los contactos estrechos. Entre ellos se encontraba el personal municipal y judicial que estaba aislado, como así también otras reparticiones públicas que cerraron sus puertas por haber recibido horas antes la visita del profesional y los trabajadores realizaron aislamiento preventivo recomendado por las autoridades sanitarias.

Sumado a ello, el día martes por la mañana el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nogoyá, Marcelo Barreto comenzó a sentir síntomas. Decidió aislarse y realizarse un hisopado en el ámbito privado para tener certezas inmediatas, fue así que el miércoles en horas de la tarde el análisis realizado a Barreto arrojó resultado positivo y se debió aislar a gran parte del gabinete municipal.

El propio intendente Rafael Cavagna, el Coordinador de Deportes Javier Breglia, el Coordinador de Cultura Gustavo Zair y una veintena de trabajadores vinculados se encuentran aislados, algunos por ser contactos estrechos de Barreto y otros realizan el confinamiento en sus hogares por prevención.

“Estamos aislados, muy bien de salud, con nuestra familia en el hogar, al conocer que ayer había dado positivo de Covid-19 el Secretario de Gobierno Marcelo Barreto, nos recomendaron que nos mantengamos aislados por prevención en las próximas horas y si no presentábamos síntomas ellos serán los que evalúen la situación y determinen como proseguir” explicó el intendente Rafael Cavagna al contar sobre su condición, confirmando que no posee síntomas relacionados al Covid-19.

“He estado en contacto con Marcelo Barreto, con los cuidados correspondientes, no hemos viajado juntos y no hemos compartido actividades institucionales, solo un par de reuniones en el despacho y por eso el motivo del aislamiento” agregó el jefe comunal, al tiempo que indicó que se realizó la correspondiente desinfección en el Concejo Deliberante y en la zona de la secretaría de gobierno. Al ser consultado sobre el posible cierre del edificio el intendente confirmó que no ocurrirá eso “no cerró el hospital cuando aparecieron casos en el personal de salud, tampoco los tribunales, simplemente con las medidas preventivas continuaremos con la tareas administrativas, seguramente con alguna atención resentida, pero por ahora la idea es no cerrar, aunque esto es un día a día y estamos evaluando la situación continuamente” advirtió Cavagna en FM Ciudad.

“Debemos cuidarnos, continuar con la atención en el municipio y quienes están aislados, trabajaran desde su hogar. Estamos en contacto permanente con todos los integrantes del gabinete, como así también con el Hospital San Blás. La pandemia continúa y debemos tener más que nunca en cuenta los autocuidados”.

Asumirá en lugar de Barreto la contadora María Chaparro por el término de diez días, acorde a lo que establece la orgánica municipal.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Marcelo Barreto relató desde su casa que tiene todos los síntomas relacionados al coronavirus “tengo una febrícula, mucho dolor de cuerpo y pérdida del gusto y el olfato. No puedo determinar donde me contagié, uno se cuida, por eso hago hincapié en los cuidados, el uso de barbijo, el lavado de manos y todas las medidas de distanciamiento” recomendó y agradeció el apoyo recibido aconsejando a la comunidad que “no nieguen esto, que informen los contactos y aquella persona que estuvo conmigo se cuide, a cualquiera le puede pasar”.

La senadora también se aisló

A raíz de una reunión que se llevó adelante el pasado miércoles en el despacho municipal, la legisladora Flavia Maidana decidió aislarse por el lapso de 72 horas de manera preventiva.

“Queremos evitar llegar a una situación más compleja, debemos tomar las medidas necesarias y cuidarnos, la situación se está yendo de las manos. Afortunadamente los casos confirmados no son cuadros graves, pero la gente debe saber que en toda la provincia está muy complicado conseguir camas de terapia intensiva” lamentó la senadora y confirmó que tomó la decisión de aislarse, “todos podemos tomar una decisión de este tipo si sabemos que podríamos haber estado en riesgo. Soy consciente que si continúo con mis actividades podría poner gente en riesgo, por eso al menos por 72 horas permaneceré en mi casa. Recibí la recomendación por parte del Área de Epidemiología por haber estado más de una hora con el intendente en una reunión, recordando que él es contacto estrecho del Secretario de Gobierno confirmado como positivo” explicó. “Creo que esta situación nos deja la enseñanza para intensificar los cuidados. En tanto para las autoridades de turno, debemos asumir la tarea de mejorar el sistema sanitario de toda la provincia” agregó.