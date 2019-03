El Consejo General de Educación -CGE- de Entre Ríos prepara un decreto que se conocerá en los próximos días, que establece nuevos criterios para la elección del abanderado y sus escoltas en las escuelas primarias públicas y privadas de la provincia. El mismo establecerá que el portador de la enseña patria y sus acompañantes ya no serán elegidos por mérito o promedio de calificaciones, sino que los elegirán los docentes, directivos y compañeros de acuerdo a otros valores.

Rossana Castro, directora de Educación Primaria de la Provincia explicó en el programa Nunca es Tarde que se emite por Canal 9 Litoral, que la intención del gobierno provincial es dejar de lado “la meritocracia” teniendo en cuenta que “Hay chicos que hacen un enorme esfuerzo para mejorar, progresar y aprender, y que no llegan a tener las mejores notas. Eso también debe ser considerado”.

Seguidamente sostuvo que “En esta nueva libreta de calificaciones no existe el promedio. Por eso estamos propiciando la reformulación del decreto de designación de los abanderados: la solidaridad, el compromiso y la integración, por ejemplo, deben ser tenidos en cuenta”, indicando que “Quizás hay un niño que necesita más tiempo para apropiarse de los contenidos, que se esfuerza y no llega a ser de excelencia. Ese chico demuestra compromiso y trabajo. ¿Por qué no merece la bandera?”, se preguntó.

“Nosotros entendemos que la designación del abanderado debe ser definido por la institución”, indicó la funcionaria.

Actualmente, las escuelas de la provincia se rigen por un decreto del año 2001 que establece: “Podrán acceder al honor de portar y escoltar las banderas los alumnos que hayan obtenido los mejores promedios de las calificaciones”. Y a continuación se nomina: “El primer promedio será portador de la bandera nacional; el segundo mejor promedio, portador de la bandera provincial; el tercer mejor promedio, escolta de la bandera nacional; el cuarto mejor promedio, primera escolta de la bandera provincial; el quinto mejor promedio, segundo escolta de la bandera nacional y el sexto mejor promedio, segundo escolta de la bandera provincial”.

En la normativa se aclara que “en el caso de que dos alumnos tengan el mejor promedio, la portación de la bandera se alternará”. A partir de los cambios propuestos por la Dirección de Educación Primaria, la evaluación de las condiciones del abanderado serán especificadas y no estarán atadas al resultado del rendimiento escolar.