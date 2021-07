Crespo.- La librera Rosana Pittia, 54 años, casada, sin hijos, con 30 años dedicada a la librería fundada por su madre, decidió dar un paso fundamental en el desarrollo de la empresa familiar, Librería del Ateneo de Paraná SRL, abriendo en Crespo su primera sucursal en el interior de la provincia. En el local de nuestra ciudad atiende su sobrino, Facundo Pittia.

En diálogo con Paralelo 32, Pittia habló de la historia de la librería, ligada a la vida de su madre y a su propia biografía, desde la infancia. Comentó que en pandemia, el sector librero logró recuperarse de los malos años previos. Subrayó que, hoy por hoy, los jóvenes leen mucho más que los adultos. Aclaró que la librería no tiene ninguna relación con la red de librerías El Ateneo/Yenny, que pertenece al grupo empresario ILHSA.

Lecturas de hoy

– ¿Qué es lo que más se lee, hoy en día?

— Lo que más se lee este año, con un crecimiento impresionante, son los libros para chicos, adolescentes y jóvenes adultos. Hasta veinte y pico de años. Es increíble lo que leen los jóvenes.

– ¿El celular y las pantallas no han reemplazado a los libros?

— No. Al contrario. Me parece que la pandemia logró que los jóvenes se cansaran un poco. O la pantalla los acompaña y complementa con el libro. En las redes sociales que los chicos manejan, hay muchos influencers que comentan libros, la mayoría en papel. Y los chicos salen a comprar esos libros. Generalmente empiezan con libros que están de moda.

– ¿Por ejemplo, qué autores?

— Harry Potter, desde ya. Pero también, Alice Kellen, Magalí Tajes; toda la saga de Rick Riordan. Hay muchos autores muy jóvenes, que para nuestra generación son totalmente desconocidos.

Jóvenes y adultos

– ¿Leen mucho género fantástico?

— Los jóvenes tienen dos polos: la fantasía ‘bien fantasía’; y en el otro polo, libros muy dramáticos, donde hay enfermedades, suicidios, droga, relaciones tóxicas. Nos llama la atención cómo consumen esos libros. Muchos libros están acompañados por la saga de películas y series. Empezamos con Harry Potter, seguimos con El Señor de los Anillos, Juego de Tronos…

– Los adultos solemos tener la pesadilla de que las nuevas generaciones no van a leer más.

— Los adultos siempre leemos. Pero en este momento, quien más lee es el más joven. Posiblemente, los adultos estén leyendo menos en esta situación de pandemia. Escucho mucho que dicen estar como ‘trabados’, que no pueden leer, que se angustian. A mis clientes les digo ‘leé algo más liviano’. Cuando estoy trabada, leo algo más liviano, trato de no esforzarme tanto intelectualmente y les recomiendo lo mismo a los lectores. Veo más trabas en adultos que en jóvenes en este año y medio. Pero realmente, la venta no ha bajado.

Las nuevas tecnologías

– ¿Pelea el libro con Netflix, por ejemplo?

— No. Se complementan perfectamente. Al contrario, Netflix nos ayuda. Por ejemplo, ahora salió la serie “Sombra y Hueso” en Netflix y todo el mundo corre a comprar el libro.

– Crecimos en generaciones que veían la televisión como gran enemigo de la lectura.

— La televisión, como canal de aire, está tendiendo a desaparecer. Lo otro está desarrollándose cada vez más. Tampoco es competencia el libro electrónico. La pandemia realmente nos ayudó en la venta, a diferencia de otros rubros que están en problemas. Nosotros estábamos en problemas antes, en 2019, cuando la estábamos pasando mal, las librerías estábamos muy cuesta abajo. En el país quedamos 800 librerías independientes, al margen de las grandes cadenas. Antes había unas tres veces más librerías. Hace unos días, un proveedor me dijo que ahora está abriendo tres cuentas por semana, de nuevas librerías. Bueno, nuestro país tiene una trayectoria literaria importante. En particular a nuestra librería le jugó muy bien estar en las redes sociales, con nuestra tienda on line armada y servicio de WhatsApp. La pandemia nos tomó en un momento que la pudimos aprovechar.

– ¿En qué medida, Mercado Libre u otras variantes, juega en contra o a favor?

— En este momento, Mercado Libre es el gran competidor. Hay que tener en cuenta que también hay librerías en Mercado Libre. Pero nuestra tienda on line funciona bien. Pensamos que nos iba a ir mucho mejor con el interior de Entre Ríos, pero no fue así. Tenemos más ventas fuera de la provincia.

Autoayuda

– Los libros de autoayuda son un gran éxito editorial. A los que nos gusta la literatura de ficción o el ensayo, no nos agradan.

— A los libreros tampoco, pero no sé por qué, porque los libreros le debemos mucho a los libros de autoayuda. Se leen mucho y está muy bien que cada uno lea lo que quiera. Pero, tenemos un prurito: la cosa de que ‘eso no es literatura’.

– Más bien, parece psicología ‘trucha’.

— Al que le sirva, está muy bien. El librero, en general, es lector también. En pandemia no se disparó tanto la venta de autoayuda, un género que se vende siempre. Pero se vendió mucho más todo lo relacionado con marketing, liderazgo, coaching, libros para aprender a hacer cosas, técnicas para algún emprendimiento.

– Para muchos es ‘reinventarse’ en la pandemia…

— Sí. Hay libros de cabecera sobre educación financiera y demás, que la gente compra. Tampoco salieron tantos libros de autoayuda nuevos. Ahí hay otro tema más general, porque ahora hay poca producción editorial; entiendo que es por el costo del papel y el dólar. También pasa que muchas editoriales trabajan con pocos empleados por las restricciones en pandemia. Antes había 50 novedades, ahora nos llegan diez.

Literatura entrerriana

– ¿Qué pasa con la literatura entrerriana?

— En Paraná tenemos una mesa completa con autores entrerrianos. A Crespo también los traemos. Nos llega mucha gente con muchas ganas a traer su material impreso. Varias editoriales nos traen sus libros. Generalmente se venden siempre los mismos autores. Los demás, cuesta mucho lograr que se vendan. En relación con la cantidad de libros que recibimos, la venta de autores entrerrianos es poca.

Quién es

Rosana Pittia es segunda generación al frente de Librería del Ateneo de Paraná SRL. Su madre, Mary, inició la venta de libros cuando enviudó, por necesidad para mantener a sus dos hijos que eran niños aún. Debió dejar los estudios en el Profesorado de Historia, pero no dejó el hábito de lectura que la llevó a abrazar la profesión del librero. Mary comenzó recorriendo consultorios médicos vendiendo obras profesionales de Editorial Salvat. Luego se asoció con otra mujer que también hacía el mismo trabajo, Lula Fouces, quien sigue como socia, ahora de Rosana. La sociedad nacida hacia 1972 o 1973, fue creciendo. Comenzó en la Galería del Seguro, luego se instaló en el Ateneo de Etchevehere y finalmente compró un local en frente, sobre calle Buenos Aires, donde están desde el año 2000.

“Como lectora me gusta mucho el policial negro. Soy fan de Raymond Chandler, Patricia Highsmith me parece genial”, comentó. También lee clásicos, como los autores rusos del siglo XIX. La entrevistada tiene 54 años, está casada, no tiene hijos y lleva 30 años dedicada al oficio de librera en la librería que iniciaron Mary y Lula.

Contactos

Domicilio en Crespo: San Martín 1239. Facebook e Instagram: delateneolibreriacrespo; Whatsapp: 343 5 319707

