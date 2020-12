“En este deporte lo más importante son los valores”

Victoria.- Los minuanes fueron una parcialidad del pueblo indígena charrúa. Batallaron contra los españoles y guaraníes misioneros. Habitaron en nuestra zona antes de ser extinguidos.

El equipo de rugby local se llama así: Los Minuanes. Ya desde la selección del nombre se puede advertir que el rugby en Victoria nada tiene de elitista. En este sentido, los entrenadores Héctor Alba y Agustín Greco hablaron con Paralelo 32 para contar la realidad de este deporte en nuestra ciudad.

El entrenador del plantel superior de Los Minuanes es Agustín Greco. “Compañerismo y solidaridad, eso estamos trabajando hoy en día”, comienza cuando se refiere a los valores que busca en el deporte. “Y el nunca darnos por vencidos. Si me caigo, tengo un hermano que me va a levantar, así nos sentimos en el rugby”, agrega en seguida.

“Minuanes tiene las puertas abiertas a todos. Acá no importa el estatus social que vos tengas, sino que quieras formar parte de un equipo y aprender los valores. Uno es minuán adentro y afuera de la cancha. Ése es el espíritu del rugby en esta ciudad”, desarrolla.

Por su parte, Héctor Alba conforma la subcomisión de Minuanes y es entrenador de juveniles, que involucra a chicos de 15 a 18 años. Alba cuenta que el año pasado, en infantiles (niños de 4 a 14 años), llegaron a tener entre 90 y 100 chicos. Ahora, debido a la pandemia, esa cifra se redujo, pero sigue siendo interesante, pues el plantel de infantiles cuenta con entre 40 y 50 chicos.

Asimismo, en juveniles hay 18 chicos. Alba los entrena. “Estamos muy contentos por la cantidad de chicos que practican este deporte”, comenta.

En relación a la primera del rugby victoriense dijo que hay un grupo que se está formando. “Somos una base de 20 a 22 jugadores entrenando, aunque sabemos que no vamos a tener competencias”, suma.

“Es complicado mantener el deporte en una situación en que tenemos que poner todo nosotros. Hoy estamos en el Club 25, nos dan las instalaciones y nosotros respondemos por el club. Pero por ahí se complica el tema de no tener cancha, por ejemplo”, desarrolla.

“Nosotros no recibimos ayuda de nadie. La indumentaria y los viajes los costeamos nosotros. Entonces, por eso tenemos una subcomisión que trabaja fuerte”, añade.

Los valores

También, cuenta: “Hay mucha gente que no se ha acercado al rugby porque piensa que no es para ellos desde el punto de vista económico. Pero no hay nada más alejado de eso. Tenemos un montón de chicos a los que les dijimos que no se alejen del rugby por el hecho de no poder pagar un viaje. En esos casos entra el trabajo de la subcomisión”.

“En este deporte lo más importante son los valores; el valor de tener una persona que te esté arbitrando y no contestar, por ejemplo. Más allá de que muchos ven que es un deporte donde hay contacto físico, nunca vas a ver en un equipo de rugby que se le discuta al árbitro. A los chicos les inculcamos que primero se respeta y después se juega”, narra. “El rival es el compañero que necesitás para poder jugar. Si no tenés a alguien en frente, no podés jugar. Intentamos inculcar esos valores”, concluye.