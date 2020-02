Paraná (Elonce TV).- En Entre Ríos «En los últimos cuatro años, observamos un crecimiento exponencial de los casos positivos de sífilis», confirmó el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo.

En ese sentido, el funcionario provincial hizo hincapié en «la prevención a través del uso de profilácticos para la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual».

«Reforzar estas medidas de prevención se hace fundamental, sobre todo en los servicios de atención primaria y consultorios médicos; el volver al insistir en el uso de profilácticos», instó.

De acuerdo a lo que explicó Garcilazo, «junto con dengue, sarampión y otras enfermedades transmisibles, la sífilis es una preocupación de salud pública».

¿Que es la sífilis?

La sífilis es una infección bacteriana, una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común que se propaga a través del sexo vaginal, anal y oral.

La sífilis provoca llagas en el área genital (llamadas chancros). Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. Puedes contagiarte de sífilis al entrar en contacto con las llagas. Muchas personas con sífilis no se dan cuenta de las llagas y se sienten bien, de modo que es posible que no sepan que tienen la infección.

La sífilis puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y, en ocasiones, los labios y la boca. La enfermedad se previene a través del uso de preservativos, o barreras de látex bucales durante cada relación sexual.

La sífilis puede curarse de forma sencilla con medicamentos si se trata tempranamente. Pero sin tratamiento, puede conllevar problemas realmente graves y permanentes como daño cerebral, parálisis y ceguera.