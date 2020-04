El Banco Central determinó la apertura restringida de las entidades bancarias a partir del lunes 13 de abril. “Solamente por caja se va a seguir pagando el cronograma a los jubilados, la única función de los cajeros. Después el ingreso para otros trámites se deberá hacer por turnos a través de los mecanismos que el banco determine, ya sea homebanking, la página del banco o correo electrónico. Se trata de evitar una aglomeración de gente dentro de las entidades”, contó el secretario general de la Asociación Bancaria Paraná, Juan Carlos Navarro.

El horario extendido en la provincia se cumplirá de 8:00 a 15:00, “por lo tanto en ese horario el banco va a determinar el horario en que tiene que concurrir cada persona a hacer el trámite”.

El gremio realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para que se tomen las medidas de seguridad en el ingreso. Esto incluye la instalación de detectores de temperatura y mamparas de protección, la realización de desinfecciones y una «retribución salarial extraordinaria», para regresar al trabajo el lunes próximo.

“Nosotros hemos comunicado a las autoridades del banco que si para el lunes no están los elementos que garanticen una seguridad para el empleado, ese empleado no va a poder realizar la tarea. Nosotros vamos a resguardar, no solamente al usuario, sino también al trabajador, esto es recíproco”, sostuvo el dirigente local.

De todos modos entendió que “los bancos van a tomar los recaudos para poder tener, para el día lunes, los elementos para que se pueda trabajar sin poner en riesgo la salud de ambas partes”. Pero de no ser así, “tomaremos medidas, no medidas de fuerza, sino para resguardar al trabajador, por lo tanto tendrá el banco operar de otra manera”.

Navarro dijo además que durante esta semana no hubo inconvenientes por la acumulación de personas como sucedió el viernes pasado. “Al determinar en varios plazos los pagos, se descomprime la demanda. Los problemas se suscitan cuando se pagan muchos beneficios en un solo día”, explicó.