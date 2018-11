Lib. San Martín- La muerte de una joven de 19 años, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Adventista del Plata, Kerlyn Alves Loura Menezes, oriunda de Brasil, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el domingo 18 de noviembre alrededor de las 15.00, en aguas del arroyo La Ensenada, causó angustia y pesar en toda la comunidad.

Se informó desde Comisaría Libertador San Martín a Paralelo 32 que el hecho ocurrió el sábado 17 de noviembre, minutos antes de las 16.00, en la zona conocida como Los Arenales, cercano al Puente Negro, en Diamante, en el marco de un programa de servicio en una actividad al aire libre que realizaba junto a otros compañeros.

El Comisario Fabián Carrasco, ante diversas versiones que corrieron posterior al hecho, aclaró que “La información oficial que manejamos a partir de los datos recibidos y aportes de testigos, es que la joven estaba junto a siete personas más, todas de entre 18 y 23 años, al cuidado de trece chicos, todos menores de edad y oriundos de Seguí, de entre 10 y 15 años, haciendo recreación al aire libre, vida de campo, entre cámping y agua, pequeñas salidas habituales no solo para el grupo Los Conquistadores de la Iglesia Adventista del Plata, al que ella se había sumado en carácter de consejera, sino para muchas instituciones”.

El jefe de Policía comentó que “Cuando los jóvenes cuidadores notaron que había sectores de agua profunda, por la presencia de pozos de arena que cedían fácilmente, comenzaron a sacar a los chicos para llevarlos a la costa. En ese contexto fue que se perdió el contacto con ella, es decir, en momentos en que la joven hacía prevención para sacar chicos del agua”.

Evidentemente, en ese trajín fue la propia estudiante brasilera la que no hizo pie y no tuvo la fuerza suficiente para salir a flote por sus propios medios, siendo un dato no menor el hecho de que no sabía nadar, según confirmaron desde la Policía.

Desde el sábado 17 de noviembre fue intensamente buscada por buzos tácticos, hasta que el domingo 18 se confirmó la lamentable noticia.