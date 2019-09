María Grande.- En la noche del martes 10 de septiembre en la sede de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se realizó la Asamblea General Ordinaria donde se procedió a la elección de nuevas autoridades.

En dicha jornada, Pedro Aliano, presentó una nota firmada por varios clubes, postulando al Ing. Ruben Rezett, mientras que Rubén Ceballos también presentó una nota postulándose al cargo de presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Los estatutos establecen se lleve a cabo una votación; pero con antelación el Ing. Rubén Rezett pidió la palabra manifestando que “Yo no soy candidato y no quiero participar en una elección. Le di mi vida a la Liga. Prefiero que se mantengan unidos y que trabajen todos juntos. Llevó muchos años como Presidente. Todo llega a su fin. Todo tienen un ciclo y yo lo he cumplido. Voy a seguir ayudando a todos los clubes desde afuera. Quiero agradecerles por soportarme todos estos años. Agradezco a todos los dirigentes que han pasado y a los que están. Les agradezco que me hayan postulado de nuevo, pero yo tengo una decisión tomada, consensuada con mi familia y conmigo mismo. Quiero seguir conservando nuestra amistad. Estos 38 años como presidente me han llenado de orgullo y satisfacción, así que muchas gracias a todos”, afirmó Rezett.

Seguidamente la Asamblea mocionó por unanimidad a Rubén Ceballos como nuevo Presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Seguidamente se aprobó unánimemente que Rezett continúe integrando el Consejo Directivo en el cargo de Presidente Honorifico.

Finalizando la Asamblea, Rubén Ceballos dirigió unas palabras expresando que “Les agradezco a los dirigentes que comenzaron a dar los primero pasos conmigo, a los que me preguntaron si me sentía capaz de dirigir los destinos de esta Liga y yo les dije que sí. Si yo fui elegido cómo Presidente, quédense tranquilos, que es para trabajar por los 21 clubes. Por todos. Agradezco a Ruben Rezett por la enseñanza como dirigente de Liga. Yo fui dirigente de club, pero lo que aprendí en estos años dentro del Consejo Directivo fue por él. Rezett será mi consejero, lo vamos a escuchar como Presidente Honorario. Con la Comisión Directiva que voy a nombrar vamos a trabajar para que nuestra Liga siga engrandeciéndose. Agradezco por ser elegido Presidente de esta prestigiosa Liga”, concluyó.