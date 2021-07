Paraná.- Trabajadores de la casa de electrodomésticos de Paraná mantuvieron el lunes 12 de julio una asamblea en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y definieron remitir cartas documento intimando a la firma al pago de los salarios de abril, mayo y junio.

El titular del gremio, Daniel Ruberto, precisó que “con eso no se dan por despedidos, pero sientan un precedente, porque la carta documento lo constituye en falta al patrón”. Luego apuntó que “Garbarino se encuentra cerrado hoy, es decir, cerró sus puertas, pero todavía no les ha anunciado a los trabajadores que están sin trabajo”. La aclaración de Ruberto se relaciona con lo ocurrido el jueves 1° de julio, cuando el local permaneció cerrado todo el día, pero el viernes retomó la actividad en forma normal.

Otro punto que se acordó en la asamblea fue “dar mandato al Sindicato para que peticione, haga audiencias de conciliación, plantee medidas de fuerza”, entre otras acciones. En ese sentido, Ruberto comentó que se le comunicó a la Secretaría de Trabajo “que los trabajadores, debido al no pago de sueldos, decidieron retirar la colaboración y no trabajar, que es parte del ejercicio legal del derecho a huelga, por lo tanto no los pueden despedir”.

El titular del SEC comentó que hay “mucha incertidumbre” entre los trabajadores, principalmente porque entre quienes tienen familia. También mencionó que el cierre de la sucursal de Concordia adiciona dudas a la situación.

La firma atraviesa una crisis económica que ha afectado el normal desarrollo de la actividad comercial y específicamente el pago de los haberes de los trabajadores dependientes de la empresa en todo el país.

En Paraná, además de los salarios de tres meses, adeuda bonos y el medio aguinaldo.

