El trazado N° 1 se utilizó en la oportunidad en sentido inverso al habitual, y sobre él, Emiliano condujo con comodidad sosteniéndose en el lote del frente durante los entrenamientos.

Sin embargo, en la etapa clasificatoria, no consiguió el registro esperado. En las mangas, buscó arrimarse a los primeros lugares, tras obtener el 4° registro clasificatorio. Desde esa condición partió en los tres parciales, consiguiendo retener su puesto en la primera manga, completando en el 6° lugar la segunda, y en el 7° puesto la tercera.

Nuevamente ubicado en la 2ª fila de partida para la competencia final, dados los resultados de las mangas, Stang intentó prenderse en la lucha por la punta en la largada, pero recibió un impacto que lo perjudicó y a su vez, golpeó contra el karting que le antecedía. A partir de allí, giró buscando mantenerse en contacto con los punteros sin conseguirlo, y se vio relegado hasta el 6° lugar desde donde completó la exigente competencia.

Al término de la carrera final, recibió un “recargo por trompa”, el que fue producto de las situaciones de la largada y que lo relegaron aún más, al 8° puesto del clasificador oficial.

“El fin de semana no fue muy bueno. Clasificamos 4° y en las mangas no estuvimos rápidos. Terminé 4°, 6° y 7°. Nos tocó un motor muy malo. En la final, cuando largué me pegaron de atrás, choqué al de adelante y “hundí la trompa”. Quedé entre los cuatro primeros, pero corrí con lo que había. Hice todo lo que pude pero me empezaron a pasar. Hice lo máximo para defenderme, pero no hubo nada que hacer. Habrá que seguir trabajando para la próxima”.

“Quiero agradecer a toda mi familia, a Viviana Sagba, a todo el equipo Dynamic Racing, a Luciano, a Nicol, que hoy fue mi mecánico, a Brian, y a todos mis sponsors: Pronec Neumáticos de Competición, Red Band SRL Recapados, GR Cauchos, Estaciones de Servicio Marcelo Gottig, y a la Municipalidad de Crespo”.