La nogoyaense Emilia Mernes está cumpliendo su sueño más anhelado: trabajar como cantante y tener una carrera solista. Instalada en Estados Unidos para impulsar aún más su trabajo, la exmiembro de Rombai festejó su cumpleaños alejada de su familia pero rodeada de amigas.

Viviendo en Miami, se mostró nostálgica pero feliz de celebrar sus 23 años en suelo estadounidense.

“Para serles sincera me sentía un poco rara de festejar mi cumpleaños lejos de casa, las ganas no eran las de siempre. Desde que tengo memoria mis papás me organizan los cumpleañitos”, escribió Emilia en su perfil de Instagram.

Pero emocionada, reveló lo que le preparon sus amigas: “Ayer cuando llego a casa, mis amigas me habían organizado una fiesta sorpresa. Ahora sé que además de tener una gran familia y amigos en Nogoyá, también los tengo lejos de mi hogar y eso me llena el corazón! Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esto, valoro cada uno de los detalles de amor. Los amo”.

Además, la cantante compartió en sus stories momentos divertidos de la celebración que le preparon sus amistades y se mostró emocionada por el festejo.