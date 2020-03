Crespo (Paralelo 32).- Para la jornada de este jueves (19.03.2020) en hora y lugar a determinar está prevista una reunión de organismos y entidades de salud de la ciudad, que será coordinada por el director del Hospital San Francisco de Asís, doctor César Muro, según informó el presidente municipal, Darío Schneider a Paralelo 32. “Hoy vamos a hacer una reunión con el sector de salud de la ciudad, a partir de ahí vamos a ir trabajando más coordinadamente lo público y lo privado”, señaló el intendente.

La intención es coordinar tareas y acciones durante el período especial que se inició hace algunos días a partir de las declaraciones nacional y provincial de emergencia sanitaria por la incidencia del coronavirus Covid19 y la pandemia que ha provocado a escala mundial. Las crecientes restricciones laborales y de movilidad social obligan a establecer mecanismos de coordinación entre los sectores sanitarios locales tanto públicos como privados.

Salud Pública municipal Schneider recordó que los centros de salud municipales realizan una atención restringida sólo a embarazadas, niños y emergencias. Los demás servicios quedaron suspendidos. Es el caso de reuniones, terapias, consultas odontológicas, nutricionales y otros servicios.

Vencimientos

Schneider señaló a Paralelo 32 que “por ahora no” se realizará un corrimiento de vencimientos de tasas municipales que operan para este período del año. “En algún momento se va a analizar la cuestión sobre todo en la tasa comercial (Higiene) según el impacto que tenga. Esto va a generar un impacto negativo en todo. La salud es lo primero, pero se va a sentir en la situación económica. Ahí vamos a tener que estar acompañando las dificultades que, sabemos, vamos a atravesar”, comentó.

Cuarentena total

Esta jornada las autoridades nacionales, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, se reunirán con los gobernadores para analizar la posibilidad de una cuarentena total en la sociedad argentina. En línea con esa posibilidad, Schneider destacó la evolución de medidas restrictivas que se fueron dando desde esta semana. Primero, fueron las suspensiones de actividades municipales, luego se sumó la prohibición de otras actividades sociales a nivel privado y de instituciones, hasta el 31 de marzo.

El intendente subrayó que “las medidas pueden cambiar en cada momento, y estaremos siempre acompañando las medidas restrictivas a nivel nacional y de la provincia”.

Semanas con feriados

El Intendente descartó tomar medidas de cuarentena local o regional como decretaron la Municipalidad de Gualeguaychú y la provincia de Chaco. “O tomamos todos la medida o no se toma; que lo haga cada uno por separado no me parece que sirva de mucho a la situación general. Si hoy se toma a nivel nacional se toma una decisión en este sentido, estaremos haciendo un aporte a resolver la situación general”.

En las próximas semanas hay varios feriados que se aprovecharían para que la cuarentena generalizada se sienta menos. Si la decisión se toma para la semana que viene entrarán los feriados del 23 y 24 de marzo y el del 2 de abril. La otra posibilidad es que sea para la otra semana, en la que también ingresaría el 2 de abril junto a Semana Santa. Eran las dos posibilidades que se barajaban anoche en la Nación.

Responsabilidad social

En diálogo con Paralelo 32, el intendente Darío Schneider subrayó que ante la emergencia nacional “tenemos que ser socialmente responsables para que esto no llegue a una situaicón que no podamos manejar desde el punto de vista de la salud; para eso debemos tomar cada uno las precauciones, si no necesitamos salir, permanezcamos en nuestras casas; concurrir a los lugares de trabajo cuidándonos y cuidando a los demás; no ir a parques públicos y lugares con mucha concentración de gente, y en la medida de lo posible, permanecer en nuestros hogares. No estamos en vacaciones, son restricciones que tienen relación con la salud nuestra y de nuestra comunidad”.

Destacó que las restricciones “son factibles de denuncias penales a las que, obviamente, uno no quiere llegar, porque debemos respetarlas por una cuestión de salud pública”. Solicitó esperar día a día y estar informados con los protocolos de actuación que se van divulgando a través de los comités conformados específicamente para esta emergencia sanitaria, tanto a nivel nacional como provincial.