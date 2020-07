Victoria.- La conocida entidad de calle Yrigoyen, como también se la conoce en Victoria, cumplió años y tuvo una celebración atípica. Claudio Graf, presidente del club, contó la actualidad de la popular institución.

Los 88 años de Newell’s, fundado un 4 de julio de 1932, no fueron con reunión de simpatizantes, socios y vecinos como suele ocurrir cada año. Apenas con algunas reuniones de simpatizantes y en la intimidad de familia, levantaron la copa para celebrar un año más de vida, recordando tiempos de gloria y buscando las respuestas para un futuro que por el momento se oculta en la incertidumbre que vive toda una sociedad por las limitaciones de contacto social.

Graf habló sobre la realidad que atraviesa a la comunidad por el aislamiento social y que sin dudas, pega fuerte en la vida de las instituciones. “Estamos desde ya con mucha alegría por un nuevo aniversario de la institución, que felizmente tiene sus cuentas ordenadas. Pero por otro lado, estamos con la incertidumbre que vive la mayor parte de la población por esta situación de la pandemia, que a las instituciones ha terminado por afectar muchísimo en todos los aspectos no sólo en lo deportivo, tratándose de un club de fútbol que ocupa gran parte del trabajo que se desarrolla, sino también de otras actividades deportivas y sociales que le dan vida”, reflexionó.

En materia de obras en la institución, comentó que este último tiempo no se pudo hacer demasiado, “nos hemos limitado a pocas cosas por la misma situación que te comentaba, pero tratamos de mantenerlo para que el club siempre se vea bien, ya tendremos momentos para disfrutar con toda la gente, socios, vecinos etc.. de la manera que nos gusta, pero por ahora y quizás por un tiempo largo, sugerimos que inculquemos a nuestros hijos a cuidarse. Los responsables de las categorías tienen contacto con algunos chicos de nuestros planteles para no perder el vínculo, pero todo esto es bastante lento y hacemos lo podemos sin dejar de alentarlos obviamente”.

Vale la pena contar el porqué de Newell’s Old Boy’s, y extraer un párrafo del libro “Recuerdos” de Juan Hipólito Stiechr (Victoria, E. R, 2010), ‘Lito’, colaborador de esta redacción durante décadas en donde se refiere al nacimiento de la institución: “La fundación de la entidad rojinegra tuvo un llamativo preliminar, relacionado con un viaje que realiza a Rosario, la señora Teresa Rebossio de Casanova, quien queriendo obsequiar a sus hijos Carlitos y Beto y a sus sobrinos, Francisco, Juan y Vicente camisetas de fútbol, que era el deporte favorito que se practicaba en todos los sitios baldíos utilizando pelotas de trapo, de goma, o en contadas ocasiones la de cuero con tiento, se presenta en una casa de artículos deportivos, dejando a criterio del ocasional dependiente (hincha de N.O. Boy’s de Rosario), que le insinúa los colores de esa entidad. De ahí el nombre de los colores que luce hoy la prestigiosa institución de calle Yrigoyen”.

El rico historial de Newell’s, estar emplazado en uno de los barrios más populares de la ciudad, donde curiosamente no hay otras clubes cerca como en otros casos, ha hecho que cada presentación de cualquiera de sus equipos –en distintas categorías- siempre cuente con una nutrida concurrencia de público, vecinos y familiares de los jugadores. Hay que destacar en Newell’s, que en la última década, la institución ha tenido una dirigencia que ha sabido adaptarse a los cambios y ha manejado con muchísima transparencia, idoneidad y respeto a sus socios, mostrando en obras, el trabajo y la gestión de sus referentes.

Los espacios que cuenta en la actualidad, permiten que se puedan practicar distintas disciplinas deportivas, abriendo posibilidades y opciones no sólo para quienes visten con orgullo los colores, sino para toda la comunidad de Victoria.