Crespo (Paralelo 32).- Desde el 13 hasta el 31 de enero 2020 habrá receso administrativo municipal, según Decreto Nº 222/19, del 9 de octubre último, otorgándose en ese lapso la licencia anual con goce de sueldo al personal de la Administración Pública Municipal. Durante ese período solamente se prestarán los servicios básicos de recolección de residuos, agua y cloacas y funcionarán algunas guardias.

Durante estas tres semanas no se atenderán trámites ni gestiones, tampoco estarán habilitadas las cajas municipales ni funcionará el Juzgado de Faltas. No se podrá renovar ni sacar nuevos carnés de conducir y no será posible retirar vehículos que por operativos de tránsito sean retenidos en ese lapso.

A quienes se les venza el carné en ese lapso se les recomienda realizar el trámite de renovación con anticipación, para evitar inconvenientes.

El decreto establece 15 días hábiles de receso administrativo para el personal municipal, en sus diversas modalidades Planta Permanente, Temporario y Contractual.

Quedan exceptuados aquellos agentes que presten servicios cuya suspensión perjudique el normal desenvolvimiento de las prestaciones municipales a la comunidad. El lapso de receso no trabajado por el personal será computado a cuenta de la licencia anual ordinaria.

Licencia del intendente

Por otra parte, en la sesión del viernes 29 de noviembre, el Honorable Concejo Deliberante autorizó al intendente a hacer uso de su licencia anual a partir del 6 de enero y hasta el 17 del mismo mes. En la función será reemplazado por el viceintendente electo Miguel Angel Berns, quien asumirá sus funciones el lunes venidero.