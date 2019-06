Crespo (Paralelo 32)– La semana pasada estuvo en nuestra ciudad el propietario de la agencia internacional Look1 Model Management, realizando una detección de posibles candidatas a modelos a la salida de las instituciones educativas. Esta práctica que es habitual para las agencias y dentro de un marco de legalidad, no es frecuente en ciudades como la nuestra y generó temor en las instituciones y familias, derivando en una intervención policial para la identificación y constatación de antecedentes.

Emiliano Mocchiutti, encargado de representar a las mejores modelos argentinas con carreras en el mercado internacional: Milán, Nueva York, París, Tokio, antes de retirarse de Crespo visitó la redacción de Paralelo 32 para hablar de su trabajo, su trayectoria y anunciar un próximo scouting, a raíz de lo sucedido.

“Look 1 nació hace 7 años, antes yo tuve Hype que funcionó durante 10 años, con otra socia, y cambié el nombre porque me parecía correcto hacerlo a pesar de seguir funcionando en la misma oficina. Tengo mi agencia hace unos 17 años y antes trabajé durante 5 años en la agencia de Pancho Dotto”- precisó.

“Si bien trabajamos con todas las marcas en la Argentina: Vitamina, María Cher, Wanama, Ay Not Dead, entre otras –explica Mochiutti- lo que más nos emociona es desarrollar carreras internacionales porque es donde las chicas hacen realmente una diferencia a nivel económico y porque a nivel mundial hay moda real. En la Argentina es muy chico el nicho y más que nada son marcas que venden ropa. Afuera –comentó- hay toda una industria atrás de la moda y es algo mucho más relacionado con el arte, donde la modelo tiene un rol de musa, que no existe en nuestro país. Acá las chicas hacen un catálogo, un desfile, pero no está esa inspiración que te da el oficio de una modelo”- indicó.

– ¿Qué vinieron a hacer en Crespo?

– Tuve una chica de acá, que era perfecta, Daiana Erhardt, que nunca se fue a trabajar afuera porque estuvo un tiempito en Buenos Aires.

– Es de Ramírez, la descubrió el diseñador de modas Benito Fernández en un desfile de ADyC, en nuestra ciudad, a fines de octubre de 2010, donde estuvo Zaira Nara.

– Sí, me la mandó Benito Fernández que la captó en un desfile en Crespo. En esa época me llamó y me dijo te encontré una chica espectacular. Me mandó una foto, no lo podía creer, era entre colorada y albina, muy alta, unos ojos celestes. Motivado por el recuerdo de esta chica espectacular decidí venir a Crespo. En realidad creía que era de acá.

Llegamos y vimos que hay gente muy linda, rubia, de ojos celestes, que es muy difícil encontrar. La mayoría de las modelos que nosotros exportamos son morochas de ojos marrones, que es la belleza argentina autóctona.

Cuando vimos esta genética, estos colores, nos entusiasmamos y empezamos a hacer lo que nosotros hacemos habitualmente en todas las ciudades a las que vamos, que es básicamente ir a las puertas de los colegios, porque es el ámbito natural para encontrar a los jóvenes. No hicimos nada fuera de lo legal. Los chicos salen de la escuela y van a su casa, no hacen demasiadas otras cosas, es el lugar donde captarlos. También hacemos recitales y vamos a un festival en Buenos Aires muy grande Lollapalooza y estamos los tres días, parados 8 horas en la puerta, para detectar posibles modelos.

Amo mi trabajo y siento que presto un servicio. Me pasó muchas veces de tener nenas que pasaron de tener muy pocos recursos a poder comprarles una casa a sus padres, para ellas, tienen departamentos. Mi primer gran modelo, Romina Lanaro, es ese caso. Hoy tiene 35 años y sigue trabajando, ella cambió su vida y es lo que más me emociona.

– ¿Recorren todo el país con esta modalidad de captación de posibles modelos?

– Todo el año estamos viajando, recorriendo el país y otros países, también. Hace dos semanas fuimos a Puerto Rico. Estamos en constante búsqueda porque es muy difícil encontrar la perfección que buscamos. Tiene que ver no solo con la altura, sino también con el largo de piernas, ancho de espalda, largo de brazos; tener como un talle perfecto. No es fácil.

– Habrán descubierto que en nuestra ciudad hay mucho trabajo a favor de la seguridad, especialmente de los adolescentes. Cualquier movimiento se comunica a la policía. Recientemente los estudiantes tuvieron una charla sobre trata de personas, están muy sensibles. Tampoco es frecuente que se distribuyan tarjetas a la salida de los colegios para captar modelos.

– Sí. Pero aparte de la tarjeta que entregué a los directivos o profesores de las escuelas con quienes hablé, entregué una sola tarjeta en todo el tiempo a una chica que está de intercambio y que después la familia anfitriona me dijo que ya era modelo en su país.

El miércoles a la mañana me entero de lo que estaba sucediendo por la familia de Daiana Erhardt, que me contacta y pregunta si estaba en Crespo, porque se habían enterado que había alguien con mi nombre haciendo scouting. Me alertaron que el comunicado que circulaba era que la gente que me vea llame a la policía.

Nadie me interceptó, como se dijo. Llamé yo a la policía, le dije quién era, me preguntaron si me podía presentar en la comisaría, les dije que sí, que tomaría un taxi para ir. Me di una ducha, pedí el auto y cuando estaba esperándolo afuera, llegaron ellos. Obviamente, llegaron ahí porque les había dicho dónde estaba parando. Vinimos a la comisaría con el acompañante que traje, investigaron los antecedentes, nos tuvieron un rato ahí, y nos explicaron que cuando se viene a un pueblo como éste hay que presentarse primero en la comisaría para que la gente no se asuste.

Andamos con un vehículo ploteado que dice Look 1 en un lado, enorme, y en el otro nuestro Instagram”, dice asombrado, como explicando que están públicamente identificados.

– ¿Regresan sin nada, el trabajo se vio entorpecido?

– Sí, pero como dice el dicho unas veces se gana y otras se aprende. Volvemos a Buenos Aires, estaremos ahí toda la semana y después vamos a Córdoba. Tuve una reunión con la coordinadora del área de la Mujer, Ivana Tonutti, en la Municipalidad, y voy a mandar un pedido para organizar un scouting, seguramente con alguna marca de ropa, como a la gente de acá le gusta, dentro de un par de semanas o un mes.

El director de la Escuela Técnica fue la única persona que me dijo cómo era la gente de acá. ‘Olvidate de lo que la ley dice –me aconsejó- acá es así y tenés que hacer como a la gente le gusta que se haga’.

Creo que todas las cosas que nos pasan, cuando uno es positivo y honesto, son para su bien”.

De esta manera, Emiliano Mocchiutti, quien procuró detectar posibles modelos a la salida de tres instituciones educativas de nivel medio de la ciudad: Escuela Secundaria Nº 60, Escuela Nº 74 Walter Heinze e Instituto Comercial Crespo, donde en algunos casos se presentó ante directivos y en otros ante profesores de las casas de estudio, hecha por tierra cualquier fantasía que se quiera elaborar sobre su presencia, que no haya sido por su trabajo.

La entrerriana que triunfa en las pasarelas del mundo

Un caso exitoso de su agencia, que exhibe, es el de Irina Anahí Puntín, una joven de 19 años de Cerrito, quien desde febrero último se largó a la conquista de las pasarelas más reconocidas del mundo de la moda en Paris, Milán y recientemente en Dubai.

“Hizo un cambio enorme, le decíamos Irina cuando llegó a la agencia hace poco más de un año, pero cuando se fue afuera le cambiaron por Anahí. Hizo un desfile exclusivo para Prada, la casa que rige la moda mundial –señaló Mocchiutti-. Empezar por Prada es como lo más importante que le puede pasar a una modelo en su carrera. Después se fue a París, hizo un desfile de Dior, y el couture resort que sería una repetición del desfile de alta costura de Dior en Dubai; después se fue a Londres y todavía no volvió, desde que salió de la Argentina el 18 de febrero”- señala a modo de ejemplo.