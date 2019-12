En la sala de reuniones de la Secretaría de Turismo y Cultura, el Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado, Nelson Schlotahuer; y el Presidente del Bloque Justicialista en el Concejo Delibertante, Sebastián Aguilar, dialogaron con los medios de comunicación de la ciudad de Diamante.

Allí, Schlotahuer describió que “el Proyecto de Ordenanza de Emergencia apunta principalmente a que el Presidente Municipal, Juan Carlos Darrichón, tenga una herramienta fundamental para gestionar. Desde ATN, viviendas, pavimento, planta potabilizadora y otras tantas cosas que necesitamos como comunidad. Quedarán arriba entre las prioridades, y por sobre las localidades que tengan una regularidad en su funcionamiento. Es una aceptación de la realidad”, dijo.

Uno de los puntos establece la facultad de revisar deudas que tiene el municipio, por ejemplo en el Motoencuentro y festival de 2019, por un monto que supera los 1.3 millones y 300 mil pesos respectivamente. “Esa situación con los proveedores la tendremos que renegociar, y esta ordenanza nos permite revisar. Igual situación con alquileres, locaciones, cánones, que deben reverse”, expresó.

También se hace hincapié en un “blanqueo” en materia de inmuebles, mejoras edilicias y comercios. “Le permitimos a la ciudadanía presentarse espontáneamente, y a partir de ahí comenzar a tributar. Se amplía la base de contribuyentes. El plazo es hasta el 28 de febrero”.

“Hay empleados municipales que voluntariamente aceptan el descuento en su recibo de sueldo de las tasas municipales. A partir de esta ordenanza el universo de empleados, contratados, funcionarios, concejales, más de 400 en total, se les descontarán las tasas que son titulares. Es un acto de responsabilidad y una obligación. Asimismo, tanto con ATER como con AFIP están avanzadas las comunicaciones para realizar cruzamiento de datos, convenios de intercambio de comunicación”.

“Por otro lado, desde el 2 de enero queremos llegar a la población con una moratoria seria y sustentable. A partir de ahora apuntaremos a utilizar los medios electrónicos de pago (mep). El que hace un plan de refinanciación de deuda va a tener beneficios por adherirse, pero lo tendrá que hacer por un MEP. Estamos en gestiones con distintas tarjetas para brindar opciones”.

“La ordenanza también beneficiaría el compre local. Sabemos que los comerciantes pueden presentarse a licitaciones con sus productos o servicios, y actualmente cuando compiten empresas grandes de otras ciudades tienen mejores precios, justamente por la magnitud de la empresa, y el comercio local se ve postergado. Lo que se planteó es aumentar el porcentaje a favor del comerciante diamantino. Hoy el margen es de 11% y se propone 17%”.

“En cuanto al Personal es importante aclarar para llevar tranquilidad. Este proyecto no contempla en ninguna parte que no se produzcan paritarias, que son sagradas en el marco de la ley. Sí se plantea en el RRHH la necesidad de conocer misiones y funciones de cada trabajador. Hay mucho voluntarismo de personas que se esfuerzan por hacer las cosas bien, pero no está explícitamente plasmado qué es lo que debe hacer cada uno, a excepción de algunas áreas”.

Pago mensual del agua

“La Ordenanza de Emergencia contempla que el agua se comience a abonar mensualmente, dejando el formato bimestral. Se le respeta al que abona a través del medidor, más allá del aumento que se fija para todas las tasas; pero el que no tiene medidor abonará un mínimo de 500 pesos, alentando a que se migre al sistema de medidor y pague sobre su propio consumo”.

Impositiva

Párrafo aparte, Schlotahuer explicó que “en cuanto al agua, damos un servicio como podemos. Ese servicio a la Municipalidad de Diamante le costó 36 millones de pesos en 2019, entre energía eléctrica, Personal, insumos. Pero la recaudación en estos 11 meses contemplados alcanzó los 5.5 millones de pesos. Eso muestra la inexistencia de política fiscal en la gestión anterior”.

“El aumento que consideramos razonable, comparativamente con otras localidades, será del 25%. Se aplicará a todas las tasas por igual. Tendremos en cuenta la evolución del Indec para saber si se aplicarán otros”.

Presupuesto

Hemos armado con el equipo técnico, en dos semanas, un presupuesto que muchas veces demora meses. Es de 683 millones de pesos, y la mayoría de ese dinero va a Personal.

También refleja una obligación legal. Es la ordenanza que permite el desarrollo de toda la estructura. El presupuesto también se condice con el organigrama municipal que se presentó el 10 de diciembre. Un equipo de gobierno, con sus respectivas áreas, desde el Presidente Municipal, Secretarios, Directores, Coordinadores, y empleados de carrera.

Código de faltas

En la gestión anterior se había sumado la figura del Fiscal de Faltas, algo que hemos decidido derogar porque es un gasto político que consideramos innecesario. Por otra parte vemos con buenos ojos que un empleado municipal tenga expectativa de hacer carrera administrativa, por ello se crea una Dirección de Policía Municipal. Será un director de planta con misiones y funciones, de acuerdo a la normativa vigente. Además, significará un ahorro importantísimo con respecto al costo de tener un Fiscal de Faltas.

Sebastián Aguilar: “La emergencia compromete a todos”

“No es muy común tratar una emergencia económica. En realidad, uno espera al ser elegido para integrar un cuerpo legislativo con la intención de proyectar mejoras, reformas, cosas que hagan a la ciudadanía parte de la ciudad. La emergencia compromete a todos”.

“Teníamos la esperanza, cuando los equipos técnicos avanzaron en distintos análisis preliminares, asumir y desarrollar las sesiones ordinarias como corresponde, pero nos encontramos con esta realidad dura y compleja de la necesidad de una Extraordinaria. Por lo tanto, cuando el ejecutivo municipal plantea que entre el 18 y el 31 de diciembre inclusive los Concejales de los tres bloques debíamos abocarnos a la tarea de evaluar la situación, los representantes del Frente de Todos empezamos a recabar información”.

“Estos proyectos fueron explicados, hoy, por el equipo de trabajo del Secretario de Gobierno, Hacienda y Modernización del Estado, donde se determinaron los puntos neurálgicos”.

“La situación marca desaciertos en la administración anterior que han generado complejidades desde la deuda flotante, que existe en todos los municipios pero que en este caso con un monto de más de 17 millones de pesos. También el ejemplo del agua, porque muchos diamantinos no sabemos si se dimensiona que se gasta 36 millones y se recaudan $5.5millones. También una acción de gobierno irresponsable, como haber entregado 32 viviendas sin los servicios básicos indispensables, que no es solamente que afecta la dignidad de esas familias, sino de toda la ciudad”.

«No vamos a endilgarle todo al gobierno que pasó. Sabemos que también en las otras fuerzas políticas se advirtió que distintas medidas que ellos implementaron eran contraproducentes para la comunidad, y hoy lo estuvimos conversando por la ordenanza de emergencia”.

“Como concejales, la primer tarea fue entender la complejidad de la situación que nos explicó el equipo de Schlotahuer, a leer contra reloj los proyectos; y mañana (por este viernes) tendremos sesión extraordinaria para tratar estos proyectos. Pudimos conversar tanto como con los Concejales del frente Ser como con Cambiemos”.

“Como ediles del oficialismo, quienes escuchamos, debatimos y acordamos puntos de esta ordenanza, defenderemos lo que consideramos necesario para salir adelante”.