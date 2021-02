El ministro de Educación de la Nación consideró que «la presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo»

En declaraciones a CNN Radio, el funcionario explicó que «no podrán volver a clases todos los chicos simultáneamente» a los establecimientos educativos, por lo cual se establecerán «bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela».

Trotta afirmó en ese sentido que «hay consenso para una vuelta segura a la presencialidad», a la vez que indicó que «en 2020 la mitad de las provincias tuvieron presencialidad» en algún momento.

«La presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo», declaró el funcionario, que no obstante marcó que «cada distrito puede organizarse según sus características».

En cuanto al reclamo del expresidente Mauricio Macri para abrir las escuelas, Trotta subrayó que «hay consenso de la sociedad para eso y lo trabajamos con todas las fuerzas». Pero consideró «irracional» y «para sumar conflictos» la marcha que Juntos por el Cambio convocó esta semana por el regreso presencial a clases en todo el país.

«Celebro esta preocupación de una porción de Juntos por el Cambio por la educación, que lamentablemente no tuvieron cuando fueron gobierno», porque «en los cuatro años de Macri la inversión educativa cayó en un tercio», aseguró Trotta.

Si el resultado de su hisopado da negativo (el ministro está aislado por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19), Trotta se reunirá este lunes con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como ya lo hizo con 19 gobernadores. «Nos quedan cinco jurisdicciones para visitar», explicó.

El funcionario dijo además que los países del Hemisferio Norte que en agosto y septiembre retomaron la presencialidad «después tuvieron que tomar medidas restrictivas, como Alemania o el Reino Unido». Pero resaltó que el desafío es «priorizar la presencialidad y avanzar en la intensidad» en todos los casos.

«Y si en algún momento, por la situación epidemiológica, hay que suspender las clases, que sea por poco tiempo», planteó.

También reveló que «las decisiones se tomarán en la mínima unidad geográfica posible», por lo tanto suspender las clases en algún lugar por la pandemia o por la situación edilicia de las escuelas «no implica hacerlo en toda una provincia».

«Lo que nos permite un regreso seguro son los protocolos», apuntó además Trotta. Y se refirió a «un consenso con las organizaciones docentes» en tal sentido.

«El año pasado hubo presencialidad y no había vacunas. Estamos esperando la llegada de más dosis para vacunar a 1.400.000 docentes y no docentes. No solo por esto debatimos con los gremios, sino también por las paritarias», enfatizó.

Por último, acotó que «la adquisición de medio millón de computadoras» por parte del Estado ayudará a combatir la desigualdad que provoca las dispares posibilidades de acceso a la conectividad y la tecnología.