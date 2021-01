El justicialismo mostró el déficit del año 2020 y le respondieron desde el oficialismo referenciando a provincia y nación

Nogoyá.- Pese a que aún no ha comenzado el periodo legislativo del presente año, ambos bloques del Concejo Deliberante de Nogoyá comenzaron el 2021 con un fuerte cruce en redes sociales mediante comunicados.

En primera medida el bloque justicialista hizo pública la situación de déficit de la gestión del intendente Rafael Cavagna, afirmando que en el ejercicio del pasado año, dejó casi cincuenta millones de pesos de deuda.

“La administración Cavagna nos dejó un pasivo muy importante, entre lo ejecutado por el municipio al 31 de diciembre de 2020 y lo devengado hay un saldo negativo de más de 25 millones de pesos; a esto tenemos que agregarle la deuda que el Ejecutivo mantiene con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá, donde dejó de abonar «contribuciones patronales» en 2020, más de 18 millones de pesos, que con intereses se aproxima a los 23 millones”, explican los concejales justicialistas en el comunicado difundido el pasado lunes.

Fundamentan su postura detallando que el presupuesto estimado para 2020 fue de $ 615.383.080, en tanto que el presupuesto ejecutado fue de $ 514.125.211 (83.55% de lo presupuestado), pero el presupuesto devengado en 2020 fue de $ 539.403.304 (fue el gasto real).

“O sea que, lo que estimó el Departamento Ejecutivo presupuestariamente tuvo un margen de error de 16,45%. El rubro que más sufrió la ejecución presupuestaria fue Gastos de Capital (Maquinarias, herramientas y obras públicas), donde sólo se ejecutó el 65%».

“Los servicios públicos no fueron los óptimos, los barrios de nuestra ciudad sufrieron la falta de inversión en el mantenimiento de la red de agua, el barrido perdió el ritmo de trabajo, la broza fue un problema que tiene a mal traer a nuestros vecinos en los distintos barrios”, cuestionan los ediles opositores».

“El dengue nos tuvo mal traer el primer trimestre del año y fuimos noticia provincial por no haber combatido como otras ciudades esta infección vírica. El Parque Industrial fue un volcadero de residuos de yuyos y ramas, como también de residuos domiciliarios, cuando nuestro intendente viene prometiendo la instalación de industrias a través de firma de convenios y fotos que luego se desvanecen y mueren en el olvido, y las ofertas promocionales no dan resultados, pasando un año más sin la creación de trabajos genuinos para nuestros adolescentes”, apuntaron.

En lo que respecta a la situación de deuda con la Caja de Jubilaciones, la primera gestión del intendente Cavagna dejó un saldo deudor con la Caja de Jubilaciones, que mediante la Ordenanza N° 1.247 de fecha 27 noviembre de 2019, en su artículo primero estableció aprobar el “acuerdo de reconocimiento, consolidación y pago de deuda por contribuciones patronales”, firmado en fecha 23 de octubre de 2019, por el Departamento Ejecutivo Municipal y las autoridades de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá, por la suma de $22.271.983,79.

“El acuerdo se estableció a pagar en 72 cuotas, donde queda claro que el próximo intendente (gestión 2023/2027) va a tener que asumir estos pagos en los primeros dos años de su gestión. La deuda que dejó Cavagna en su primera gestión con la Caja de Jubilaciones se va a pagar en 72 cuotas, que consiste en «deuda capital», más los intereses por la financiación. Las primeras cuotas abonadas fueron de aproximadamente 1 millón de pesos, o sea que en la proyección el Municipio de Nogoyá terminará abonando cerca de 70 millones de pesos”, señalan los concejales justicialistas y miran con preocupación la nueva deuda por «contribuciones patronales» de aproximadamente 18 millones de pesos, más los intereses que se van produciendo por la no cancelación de la misma, “eso hace aproximadamente otra monumental deuda que se aproxima a los 23 millones” explican.

Respuesta del oficialismo

Dos días después, los concejales de Juntos por el Cambio reaccionaron y respondieron a sus pares opositores con otro comunicado, criticando “las inexactitudes, parcialidades y falta de memoria que afectan a dicho comunicado”.

En base a ello, recordaron que al asumir el gobierno municipal en 2015, “nos encontrábamos con una deuda de 10.000.000 de pesos aproximadamente y, también, diversas multas por incumplimientos con la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Nogoyá. Esa fue la herencia de tres gestiones municipales consecutivas del PJ. Si se actualizara dicha deuda según los parámetros inflacionarios de los últimos años, la suma debida sería catastrófica. Fue esta gestión de Juntos por el Cambio la que fue poniendo al día a la Municipalidad, y así continuará haciéndolo.

Del mismo modo, es la Municipalidad de Nogoyá la que se hace cargo con recursos propios de distintas cuestiones que son competencia provincial. A modo de ejemplo, atención primaria de la salud y servicio de emergencias con traslado de los vecinos que así lo necesiten. En los tiempos actuales, también hay que adicionar todos los recursos que el Ejecutivo Municipal ha destinado al combate de la pandemia de Covid-19” argumentaron desde Cambiemos, recordando que fue la gestión municipal de Juntos por el Cambio la que jerarquizó al empleado municipal, celebrando paritarias con el gremio que le aseguran al empleado, a través de la cláusula gatillo, que su salario no pierda poder adquisitivo respecto de la inflación. En efecto, el aumento de los salarios en 2020 fue del 42,65%.

“También ha sido esta gestión municipal la que ha decidido aumentar sus tasas siempre por debajo de la inflación, entendiendo la delicada situación económica que atravesamos. Así y todo, los servicios municipales siempre continuaron brindándose de forma óptima y eficaz, si bien, por supuesto, habrá cosas que corregir. Asimismo, queremos recordar algunas cuestiones vinculadas a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional y Provincial, al que pertenecen los concejales de la oposición, pero que olvidan en su comunicado:

Los vecinos de Nogoyá siguen esperando el nuevo Hospital que un legislador del PJ prometió para nuestra ciudad, siguen esperando la construcción de la comisaría que hace una década les vienen prometiendo. Situación similar se presenta con la comisaría prometida para Barrio Chañar.

Los vecinos de Barrio Este siguen esperando que se culmine el NIDO del Plan Hábitat, principalmente porque el ex Presidente Macri envió los fondos a la Provincia y la Unidad Ejecutora Provincial nunca los ejecutó. Siguen esperando que se terminen las 12 viviendas del IAPV que, por falta de fondos, no se terminan. Se siguen preguntando por la famosa cisterna, una obra inconclusa y con más dudas que certezas, o también por la obra de tránsito pesado en la curva de Ejército Argentino y Eva Perón.

Los vecinos de Nogoyá sufrieron con su propio bolsillo la Ley que la Legislatura provincial aprobó y por la cual la Provincia de Entre Ríos comenzó a retenerle fondos que los vecinos se ganaron con su trabajo, ley que fue aprobada, entre otros, por la actual Senadora Departamental del PJ.

Mientras que la Municipalidad de Nogoyá cumplió con los pagos de intereses en dólares por el crédito que tomó, Bordet no pagó y mandó al default a nuestra Provincia. Por eso, no se puede tapar el sol con un dedo”, señalan los concejales oficialistas, agregando que “no se puede hacer política basándose en parcialidades y carencias de memoria. Somos un Bloque de Concejales que quiere mirar a futuro y trabajar por nuestra Nogoyá, pero no podíamos hacer caso omiso ante la publicación de un comunicado tan parcial y olvidadizo”.