Gaioli indicó que este año «el Municipio se vio limitado en sus ingresos, complicando el plan de obras que teníamos en carpeta»

Hernández- El intendente Luis Gaioli desarrolla su tercera gestión al frente del Municipio de Hernández. Estuvo del ‘99 al 2003 y de 2003 a 2007. Fue el turno después de Hernán Facciano y comenzó en 2019 su nueva gestión. Hizo un balance del año que termina y comentó a Paralelo 32 que, “Ha sido complicado por la pandemia, nadie imaginó algo así. Afectó a todos, desde las grandes ciudades a los pequeños poblados. Nos complicó la planificación laboral, las relaciones sociales, la economía, y el Municipio se vio limitado en sus ingresos, complicando el plan de obras que teníamos en carpeta. De todas formas, con ingenio y cautela en el gasto, logramos mejoras”.

Recordó que, “El pico de contagios fue de alrededor de 12 personas activas y casi 500 personas aisladas preventivamente. Los bloques de concejales y la Municipalidad articulamos una red para atender la demanda de vecinos que, por no poder trabajar, no podían llevar el sustento a sus familias. Garantizamos que pudieran llevar esos quince días de aislamiento de la mejor manera posible. Hoy estamos bien, sin casos activos, pero no debemos relajar los cuidados”. “El club funciona limitadamente, con algunas disciplinas. Las demás instituciones trabajan de acuerdo a protocolos que van presentando. Las escuelas funcionaron de manera virtual, como en todos lados. Aprovechamos este tiempo para ir sumando mejoras en los establecimientos”, indicó.

Recaudación, economía y HCD

El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto 2021, previendo 32% de inflación. “Lo presentamos, se analizó y después de pasar a comisión se aprobó por unanimidad. Agradecemos a la oposición por acompañar”, enfatizó Gaioli.

“Hablar de presupuesto es hablar de una presunción de lo que vamos a gastar, aunque las cosas después puedan variar. Somos responsables, teniendo en cuenta que el 70 por ciento del presupuesto está para haberes y aportes, y que tenemos que ir acompañando la proyección inflacionaria para los aumentos que necesitan los empleados. Con cada mejora buscamos que al menos no pierdan. Tenemos 31 en Planta y 25 contratados”, agregó.

Y comentó que “Hay una estadística que marca que los municipios con menos de 5.000 habitantes como Hernández, tienen el 70 % dependiente de la coparticipación nacional y el 30% de la recaudación propia. Cuanto más grande es la ciudad, se empareja. Y en las que tienen más de 200.000 habitantes, como Paraná o Gualeguaychú, la ecuación es al revés, porque tienen más contribuyentes y más industrias. En nuestro caso la coparticipación se redujo entre un 35 y 40% y en números similares cayó la recaudación municipal”.

Sobre el trabajo del Concejo Deliberante, destacó que “Hubo momentos de muchas discusiones, pero forma parte de la política. Ellos tienen la función de contralor, tal vez nos faltó más diálogo para llegar a acuerdos, pero todo se puede mejorar. Todos, con diferentes posicionamientos políticos, buscamos el bienestar de la comunidad”. Gaioli ponderó la labor de los ediles al destacar que “Ha sido uno de los años más activos en materia legislativa. Han tenido sus roces los bloques, producto de la propia actividad, pero estudian y trabajan mucho. Basta comparar con otros lugares y queda en evidencia lo que digo”.