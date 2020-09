Por Paralelo 32 (Crespo).- El sistema de salud en la capital provincial no está recibiendo a pacientes que requieren una asistencia de tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de UTI. Es una deducción que surge a partir de las expectativas de traslado al Hospital San Martín que se generaron en el día de ayer para un paciente que se encuentra internado en el Hospital San Francisco de Asís, con una evolución moderada. Finalmente la derivación no se pudo concretar por falta de camas en el Hospital que es el referente de salud pública al que corresponde derivar los casos más complejos producidos por el virus SARS-CoV-2.

El hecho fue confirmado a Paralelo 32 por el director del nosocomio local, Dr. César Muro, quien dijo que mientras tanto sigue siendo atendido con la mayor dedicación posible, hasta tanto se pueda concretar la recepción. Por otra parte, Muro precisó que el Hospital de Crespo, como integrante de la red de Salud Provincial es referente de los Centros de Salud de las localidades de la zona para los hisopados por síntomas compatibles con la covid-19. A raíz de la saturación que se observa en Paraná, donde diariamente se producen colas de hasta 80 pacientes para ser hisopados en el Hospital San Martín, en el nosocomio local se practican tomas de muestras inclusive a pacientes que llegan desde Oro Verde.