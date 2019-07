El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que el Gobierno “nunca tuvo un plan económico”, sino uno “coyuntural para domar al dólar”.

“Este Gobierno nunca tuvo un programa económico y el anterior tampoco. Este Gobierno tiene un plan coyuntural de tratar de domar la inflación, que hoy es domar el dólar nada más, es tener un dólar quieto hasta las elecciones. Pero no tiene un plan económico”, consideró Acevedo.

A su criterio, “eso le hace mucho daño a todo el aparato productivo”.

“Pienso en la industria, pero creo que el comercio también la está pasando mal y algunos sectores del agro también”, añadió.

En un reportaje publicado este miércoles en el matutino El Cronista, Acevedo comentó que hace unos meses se “había entusiasmado con la propuesta de hacer un acuerdo político. Una vez que la política tenga un acuerdo, con las pautas que quieran, pero que esté claro para dónde, sea para la derecha, la izquierda o donde sea, todo lo demás se va a alinear, tanto el sindicalismo como el sector empresarial”.

“Creo que el que tiene que poner los ejes de lo que se tiene que mover en la Argentina es la política, no creo en un ministro de Economía que tenga que ser empresario. Pero también me gustaría que esa política no tenga preconceptos. Muchas veces me he encontrado, yendo al interior o con algunos sectores que no conocía y tenía el preconcepto de que eran prebendarios, y nada que ver”, resaltó.

Por otra parte, Acevedo rechazó que las empresas “no tengan interés en invertir. La mayoría de las empresas locales siguen invirtiendo, pero hoy no hay un ambiente para hacer inversiones a largo plazo. No se pueden hacer inversiones con 800 o 1.000 puntos de riesgo país”.

Para el jefe de la UIA, el empresario “no es el culpable de la inflación, es el que está subiendo el precio, pero sufre la inflación igual que el asalariado, porque cuando tiene que reponer la materia prima, no llega”.

“No estamos viendo cuál es el origen de la inflación”, señaló.